大直建案毀民宅！北市公文竟稱沒問題？　建管處：當時工地未開挖

▲大直建案工程出包，波及鄰近民宅。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市中山區大直街94巷1弄於7日晚間8時左右發生民宅傾斜情形，晚上11時左右更有一棟的一樓直接下陷，意外發生原因是鄰近的基泰建設工地出包，底層支撐的連續壁折斷破裂所致。針對議員陳怡君8日出示公文，指7月都發局函覆陳情時稱「無危害公共安全之虞」，建管處長虞積學說，當時會勘時工地沒有開挖，陳情所指的地點距離工地較遠， 裂縫不大，依此3點簽證判斷不是施工造成的損害，且實際開挖後，就沒有再收到正式的書面陳情紀錄。

虞積學說明，目前為止這個工地有正式收到兩次的書面陳情，一個是在4月份、一個在5月份，「收到陳情紀錄的當時，建築工地其實還沒有開挖，當時是在做連續壁的進度」。而依照作業規定，收到陳情的時候，就要求建造工程的監造建築師、工程人員，配合做初步的現場勘查

虞積學表示，就了解的狀況，當時開挖面其實是在受損房子的後側，當時陳情選民發現是牆面跟地面新舊材質交接的部分有裂縫，「所以當時監造建築師跟承造人的專任技師，勘檢簽證認為這樣的裂縫因為有新舊問題，判斷問題不大」。

虞積學還說，而且當時工地沒有開挖，陳情所指的地點距離工地較遠，因此當時簽證判斷不是施工造成的損害；此外，在4、5月份陳情後，其實在實際開挖過程，就沒有再收到正式的書面陳情紀錄。

至於是否有判斷錯誤？虞積學說，尚不能確定，因為當時並沒有開挖，「到底是不是有什麼變化，回頭來看會去調當時的建設紀錄，損害前跟損害後當時建設紀錄可能就會顯示有沒有一些變化，到時候再來用這座追究」。