搭飛機「手提行李」最常犯1錯誤！　空服員也救不了

▲一些旅客把手提行李放入頭頂置物櫃時，會因為包包塞太滿而「卡關」。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

外國空姐西西（Cici）認為，旅客在手提行李上最常犯的錯誤就是「包包塞太滿」，導致難以塞入頭頂置物櫃。值得注意的是，空服員其實「沒有義務」協助客人把包包放入櫃中，以免重複扛重物導致受傷，甚至影響日後工作。因此，如果遭遇類似窘境，恐怕必須仰賴旅伴或其他更強壯乘客幫忙。

西西在TikTok影片中表示，她注意到旅客試圖把越來越多物品塞進手提行李，可能是為了避免託運行李超重收費，或者受到TikTok流傳「打包秘訣」影響。人們還在機場時，或許能夠使用手推車，但把包包舉起來放進置物櫃，卻完全是另外一回事。

西西指出，「如果我開始注意到它太重了，我沒辦法舉起來，那就必須做些調整」，尤其身材嬌小的女性更要注意這一點，「我們不應該幫人們扛行李。如果我們這麼做，會對身體造成壓力。但很多人沒有意識到這一點。」

▲美國多間航空公司都證實，空服員的工作不包括協助把手提行李放入頭頂置物櫃。（示意圖／CFP）



《華盛頓郵報》報導，在登機過程中，空服員的工作內容包括確保旅客找到座位、留意可能發生的違規行為、保持入座隊伍持續移動等，但不包括協助把手提行李放入頭頂置物櫃，因為受傷的風險實在太高了，只有協助身心障礙人士等少數情況例外。

美國多間主要航空公司證實，空服員不被預期協助乘客扛行李。達美航空官網寫道，空服員「無法主動協助顧客把手提行李放入頭頂置物櫃」，以利「透過減少重複舉起重物造成受傷的可能性，保護空服員」，但身心障礙人士、無人陪伴之未成年人、年長旅客是例外。

西南航空表示，空服員「可能會協助顧客提行李」，但「沒有被預期要這麼做」。美國航空表示，空服員可以「酌情」幫助旅客找到頭頂置物空間並且存放物品，或者協助確認包包是否太重。聯合航空稱，空服員不被要求協助提行李，但同時也沒有被禁止這麼做。