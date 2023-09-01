一站式保安上路！即起美航班轉機客「免安檢」　每日3千人受惠

▲即日起美國來台航班旅客轉機可免除安全檢查。（圖／民航局）

記者李姿慧／台北報導

即日起，自美國來台航班，旅客轉機前往其他地區，可免除安全檢查，民航局初估，旅客可節省1小時安檢等候時間，每日將有16架次航班、約3千名旅客受惠。

根據統計，2019年桃機轉機旅客約有25%、約75萬名旅客來自美國，疫後美國至桃機轉機旅客比例更提升至30%。

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為優化桃機轉機動線、縮短轉機旅客等候安檢時間、增加轉機旅客在商業區域停留時間，促進國際旅客在台消費，提升機場競爭力並節省航警人力，民航局與航警局於疫情前即著手規劃「一站式保安（One-Stop Security）」，並在疫後積極推動，今年7月民航局長林國顯與航警局長邱文亮共同率隊赴美考察協商，待配套措施完備後，即起正式啟動。

民航局表示，目前中華航空、長榮航空、及星宇航空等3家業者已可實施美國來台轉機旅客免除安檢作業，平均每日計有16架航班、3000人次旅客可以受惠，每位轉機旅客平均約可節省1小時之安檢等候時間。

民航局長林國顯則表示，2019年起，我國已與美國合作實施旅客託運行李「一站式保安（One-Stop Security）」，美國來台轉機旅客之託運行李於桃園國際機場已可免除安檢，這次更合作將免除安檢的範圍擴大到旅客和手提行李，是旅客、航空公司、桃機公司及航警局皆有極大幫助的「四贏」措施。