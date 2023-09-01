出國不怕買太多！華航預購超額行李費率調降　最高省3成

▲華航調降超額行李費率。（圖／華航提供）

記者李姿慧／台北報導

全球旅遊暢旺，中華航空今 (1)日宣布全面優化行李服務，即日起搭乘華航、華信國際線班機超額行李費率調降，降幅最多約 22%，若旅客提前預購超額行李再享85折，雙重優惠最高降幅超過3成，出國不用擔心買太多超重。

華航自2022年全航線行李調整為計件制，提高免費託運行李額度，旅客最多可攜帶兩件行李。即起再調降超額行李費率調降，降幅最多約 22%，若旅客提前預購超額行李再享85折，雙重優惠最高降幅超過3成。

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華航表示，今年服務再升級，調降各區超額行李費用，尤以看好歐洲旅運需求及旅客消費力，包括阿姆斯特丹、法蘭克福、維也納、羅馬、倫敦及新開航的布拉格等六大歐洲航點調降最多。華航也放寬預購超額行李時間，調整為起飛前4小時皆可購買，旅客可更彈性增購超額行李。

此外，華航也宣布，將兒童安全座椅納入兒童及嬰兒旅客免費行李額度選項，旅客可視需求與摺疊式嬰兒車擇一託運；風浪板（衝浪板）及獨木舟則列入特例運動器材項目，放寬長寬高總尺寸不受限制，僅限制器材重量；超大行李服務計價也調降50%；另為服務愛樂人士的需求，提供優於國內業界的單件樂器免費託運總尺寸，還有寵物運費亦調整。