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蘇拉威脅海上交通！明天離島交通船113航次停駛

▲▼澎湖跳島交通船，北海遊客中心，澎湖交通船，澎湖離島交通船。（圖／記者蔡玟君攝）

▲明天離島交通船113航次將停航。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李姿慧／台北報導

蘇拉颱風最快今晚(30日)或明晨(31日)解除陸警，海警可能要等到明日深夜到周五(9月1日)清晨才能解除，明天則是風雨最大時間點，交通部航港局宣布，明天仍將有13航線、113航次將停航。此外，今國內外航班取香37架次，1航班延誤。

民航局表示，受蘇拉颱風影響，今日截至晚間18時，國內線取消33次、延誤1架次，國際暨兩岸航線取消4架次。

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航港局也公布，明日(31日)共有13航線、113航次停航；航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。

明日停駛航班：

(1)基隆-馬祖：部分停航(開航1航次，停航1航次)。
(2)台北-馬祖：全部停航(1航次)。
(3)馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(2航次)。
(4)北竿白沙-福州黃岐：全部停航(2航次)。
(5)南竿-東引：全部停航(1航次)。
(6)南竿--莒光：全部停航(6航次)。
(7)東港-小琉球：全部停航(48航次)。
(8)鹽埔-小琉球：全部停航(14航次) 。
(9)布袋-馬公：全部停航(4航次)。
(10)富岡-綠島：全部停航(8航次)。
(11)富岡-蘭嶼：全部停航(6航次)。
(12)後壁湖-蘭嶼：全部停航(4航次)。
(13)金廈航線：全部停航(16航次)。

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