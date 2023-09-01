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桃園光影文化館9／2起　推出「表演藝術的燦爛光影」主題影展

▲桃園推出「表演藝術的燦爛光影」主題影展。（圖／文化局提供）

▲桃園推出「表演藝術的燦爛光影」主題影展。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園光影文化館9、10月推出「表演藝術的燦爛光影」主題影展，特別結合桃園市表演藝術年度盛事「鐵玫瑰藝術節」，安排具代表性的音樂、劇場、舞蹈等表演藝術相關主題電影以及辦理專題講座、映後座談、工作坊等教育推廣活動，呈現電影結合表演藝術所激發的燦爛火花，享受鏡頭下紀錄的表演藝術精彩時刻。

▲桃園推出「表演藝術的燦爛光影」主題影展。（圖／文化局提供）

「表演藝術的燦爛光影」主題影展，精選放映32場次電影。主題放映包含美國劇場界最高榮譽東尼獎最佳音樂劇《親愛的艾文漢森》的影像版，也有歷史經典《屋頂上的提琴手》，或者將《等待果陀》放入現實監獄的顛覆之作《抓狂演訓班》，亦有描寫爵士樂界音樂大師的《尋找約翰科川》、《哈樂黛的愛與死》，《小提琴天后慕特：愛樂一生》、《瑪琳艾索普：首席女指揮》則描寫女性音樂家的奮鬥歷程，或是描寫台灣排灣族舞蹈家與編舞家布拉瑞揚．帕格勒法的紀錄片《跳進部落的孩子》、紀錄雲門舞集的紀錄片《十三聲》，都是難得一見的影像佳作。

桃園光影文化館表示，本次影展並選映台灣代表性劇團金枝演社、阮劇團、差事劇團的短片精選，以及榮獲2022年威尼斯影展最佳女主角獎的《塔爾》，榮獲2022年威尼斯影展最佳劇本的《伊尼舍林的女妖》，柯林法洛並憑此片勇奪威尼斯影展最佳男主角獎。

除上述電影外，另規劃4場精彩講座、5場電影幕後工作坊等多元化的影視教育推廣活動，9月9日安排《短片精選：金枝演社、阮劇團、差事劇團》映後座談，邀請黃明川導演擔任講者，9月16日《里山新潟：與雪同生》映後座談由台灣野望自然傳播學社王誠之擔任講者，9月23日【電影混種藝術篇章】主題賞析邀請知名詩人、導演與藝術家鴻鴻擔任講者，10月22日《窄路微塵》映後座談邀請國立臺北藝術大學電影創作學系陳慧助理教授擔任講者。另外還有「野望影展巡迴精選」、「親子幻遊」、「繁華之後香港」等影展單元以及「電影美術」工作坊、「沉浸迷失的藝術」影像藝術工作坊等影視教育活動。

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