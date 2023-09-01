成年禮金送開學「破冰禮」！文化幣買票看表演加碼100點　還可回溯

▲用文化幣買票看表演，再加碼100點。（示意圖／林軒朗攝／北藝中心提供）

記者林育綾／綜合報導

暑假即將結束，文化部今（1）宣布加碼成年禮金好康，作為「破冰話題」開學禮物！使用文化幣看表演藝術除了原有「青年席位」可獲得加碼100點回饋點數外，將再擴大至購買表演藝術票券（不含流行音樂）1張票至少折抵100點；而且回饋方案將回溯自6月6日成年禮金發放日起生效。

文化部表示，成年禮金「文化幣」發放至今，已有72.8萬人領取，超過47.5萬抵用人數，金額已破4.5億。目前抵用前3名的類別，分別是書店及出版業約2.1億元（47.4%）、表演藝術及文化體驗約7300萬元（16.3%）、文創工藝約5200萬元（11.8%）。其中表演藝術「青年席位」已售出超過1萬席，表演藝術及藝文體驗活動總計賣出4.5萬席次。

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文化部長史哲表示，成年禮金在獨立書店「2點送1點」、表演藝術「青年席位」、國片專屬等政策引導下，在獨立書店部份，已有收款店家數達372家，佔總計402家獨立書店的92%，抵用金額達4000萬元。

而表演藝術則在推出青年席位及加碼回饋100點的輕鬆價下，也賣出不錯的成績。為了讓開學後，不管是大學新鮮人，或是面臨升學、就業等壓力的青年，可以藉由表演藝術舒緩身心，文化部特別選在開學時刻，加碼表演藝術購票全面回饋方案。

▲文化部推出文化幣加碼活動，凡以文化幣購買表演藝術票券（不含流行音樂），並折抵100點以上，即可獲得1張票回饋100點的好康。（圖／文化部）



文化部表示，近期青年席位也開放民間團體提案，精采演出陸續登場，包括10月20日～29日在臺北表演藝術中心藍盒子演出的阮劇團《熱天酣眠》，原價1,200票區、青年席位優惠價300元；10月27日～11月5日於臺北表演藝術中心球劇場的楊景翔演劇團《單身租隊友1+2》，原價1,600票區、青年席位優惠價300元；全民大劇團《海角七號》造夢者，11月11日～19日於臺北城市舞台，原價2,500票區、青年席位優惠價300元。