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2023世界客家博覽會演出攻略　Yappy推薦「必看演出」快收藏！

2023世界客家博覽會（圖／桃園市政府提供）

▲2023世界客家博覽會開幕晚會首創以多元展演型態，揉合歌唱、戲劇、舞蹈、科技展演等演出形式，打造連續三天不同的主題節目。（圖／桃園市政府提供）

生活中心／綜合報導

花布、藍衫、擂茶等特色，是一般大眾對於「客家」的傳統印象，而在食衣住行不同面向上，客家文化蘊含著更深層的豐富內涵，想要一次感受客家的多元風采，8月11日起至10月15日在桃園盛大舉辦的2023世界客家博覽會，是不可錯過的一場大型文化盛會，不僅匯聚全世界的客家文化，長達66天的活動展期，將在各展館帶來不同類型表演及展出內容，表演場次超過400場，表演類型多元，演出陣容豪華，要讓世界看見客家文化的豐富72變！

桃園擁有超過90萬客家人口，是全臺客家人最多的城市，即將登場的2023世界客家博覽會，除了可以全面體驗客家特色，更以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為主軸，代表著「未來的客家」，展現客家人遷徙至世界各地，發展出融合客家與當地文化的多元面貌；共規劃世界館、臺灣館2大主展館、8大副展館及17個衛星展區，橫跨桃園不同區域，展期間有靜態人文展覽、也有動態亮點表演，帶領大家欣賞多彩多姿的客家魅力。

2023世界客家博覽會（圖／桃園市政府提供）

▲從左至由分別為：饒舌歌手Yappy、歌手羅文裕、客委會副主委周江杰、桃園市長張善政、新北市副市長劉和然、新竹縣副縣長陳見賢共同以主題曲為世客博揭開序幕。（圖／桃園市政府提供）

世界客家博覽會以琳瑯滿目的表演節目揭開序幕，首站要從哪裡看起才好？此次與金曲歌后彭佳慧、金曲歌王羅文裕合作，並結合客家饒舌新星Yappy，共同獻唱2023世界客家博覽會主題曲《Hakka New World》，以現代流行搖滾為基調，將朗朗上口旋律穿插饒舌進行譜曲，融合了傳統與現代多樣的歌曲元素，展現客家的多元精神，共同唱出臺灣客家的熱情與自信。其中，Yappy以母語客語創作主題曲饒舌，「饒」出別具風味的家鄉味。而這次他特別帶路推薦，要讓民眾快速上手欣賞客家文化藝術，現在就把這份觀賞表演攻略收藏起來！

2023世界客家博覽會（圖／桃園市政府提供）

▲客家饒舌新星Yappy帶路推薦2023世界客家博覽會必看重點。（圖／Yappy提供）

說起客家表演藝術，令人聯想到客家大戲、採茶山歌等，以獨特唱腔與曲調，及宏亮嗓音為特色，內容多講述採茶以及山林主題；還有以嗩吶為主奏，鑼鼓、胡琴、拔樂器等合奏形式組成的客家八音，也是常見的客家傳統音樂代表。隨著時代演進，越來越多創作者嘗試加入新元素，為客家音色增添更多驚豔，如同Yappy的嘻哈一樣，利用客語咬字發音力道強勁的特性唱RAP，饒出客家音樂不是只有鄉土感，而可以很新潮，甚至成為新一輩年輕人喜歡的當代流行音樂；此外，他也試著以使用貝斯和其他樂器來編曲詮釋八音，創造出嶄新風格。

在這次2023世界客家博覽會當中，可以看到各式各樣的客家表演藝術，對於剛開始接觸、不太熟悉客家文化的民眾，Yappy非常推薦從音樂類型、聽歌手演唱開始，「如果一般人聽不懂，其實更好，好比我們聽很多國外音樂，不見得大家都聽得懂他們在唱什麼，但會因為單純覺得好聽而去喜歡，音樂無國界，它是可以拋開語言的」，音樂讓民眾可以輕鬆入門，透過表演更加認識客家文化。

此外，Yappy也力推開幕晚會「天光日个客家三部曲」絕對是必看重點！以客家歌曲為主，揉合歌唱、戲劇、舞蹈、科技展演等演出形式，首創多元展演型態，打造連續三天不同主題節目，8/11山个飛行、8/12 河个相佮、8/13 海个無驚，將由眾多國內外客籍歌手及演員聯合匯演，超過40組音樂人及演員一起合作演出，為各地喜愛客家文化的民眾帶來豐盛的視覺饗宴。

三部曲以「旅遊」為概念出發，三天節目特別以兩位客家青年的旅途串聯節目內容，呈現山（代表父親）、河（代表母親）、海（象徵世界）的面貌，從客家人自身成長的文化環境出發，透過旅程，帶出客家人的生活文化，最後在各地遍地開花。

2023世界客家博覽會（圖／桃園市政府提供）

▲開幕晚會由Yappy攜手國立臺灣戲曲學院劇團及A_Root同根生開場。（圖／桃園市政府提供）

而在「山个飛行」首場演出中，Yappy亦參與其中，他透露當天將帶來全新RAP創作，用科幻、多重宇宙的音樂，讓大家跳脫對客家的刻板印象，除此之外，「山个飛行」節目從客家族群開墾的源頭出發，他認為身處在資訊量爆炸的時代，到了大都市或不一樣的環境後，常會忘記自己是誰、自己來自於哪裡，因此推薦透過表演來喚起內心的溫暖與愛，以及族群認同。

2023世界客家博覽會（圖／桃園市政府提供）

▲▼第二天「河个相佮」邀請歌手米莎(上)、徐麗雯(下)、周蕙、彭佳慧等多位歌手唱出客家傳統女性不同階段的生命歷程。（圖／桃園市政府提供）

2023世界客家博覽會（圖／桃園市政府提供）

「海个無驚」代表穿越空間與時間，接納多元創新與冒險的精神，是Yappy很期待的另一場開幕晚會節目主題，「表演搭配科技感應裝置、視訊連動，充滿現代科技，很推薦大家去體驗，給自己一些新的感官刺激，用這樣的方式去理解客家，滿新鮮的，像我自己是客家人，也會很想要去看看，沒想過客家文化傳統也可以變得這麼好玩，很吸引年輕人。」

2023世界客家博覽會（圖／桃園市政府提供）

▲▼最後一天主題「海个無驚」由獲得2次金曲獎最佳客語專輯得主黃子軒與山平快攜手不同背景語言的光良、Mathew Ngau Jau等多位歌手演出。（圖／桃園市政府提供）

2023世界客家博覽會（圖／桃園市政府提供）

這次表演活動在不同展區呈現各自特色，不妨先選擇自己喜歡的類型，例如想欣賞客家傳統音樂，在主舞台有來自桃園龍潭、新竹北埔、高雄美濃等地的客家八音團演出；想欣賞流行元素的結合，9月2日至9月3日，「桃園恁青」在永安海螺文化體驗園區，邀請客語、華語、台語知名流行音樂歌手及樂團，例如羅文裕、韋禮安、原子少年-FEniX、黃子軒與山平快等藝人來現場演出；帶著小孩的爸媽，1895乙未保台紀念公園則有學校舞獅隊、競技啦啦隊、藝術舞蹈團、yoyo點點名等民俗藝陣及表演藝術團，於週末跨界演出。總計上百場演出，類型多樣，無論大人小孩，一定可以找到喜愛的表演！Yappy提到，就像是走過路過，看到熱鬧就想參與一般，世界客家博覽會讓民眾可以快速融入，不會感到負擔，能夠很輕鬆的去看，同時深入瞭解客家文化是怎麼一回事。

2023世界客家博覽會（圖／桃園市政府提供）

▲金曲歌王羅文裕將在世界客家博覽會開幕帶來精彩演出。（圖／桃園市政府提供）

2023世界客家博覽會還邀請日韓表演團體，8月11日至8月13日，在主展區的歡樂慶典，將會有「日本千葉縣銚子市跳躍太鼓團」、「韓國慶尚北道龜尾市韓斗禮園藝術團」的精采演出，不必飛出國，就能觀賞到國際級表演。另外，客家流行音樂代表人物也將在展出期間週末於主展區天光舞台現場演唱，像是羅文裕&大賞門樂團、春麵樂隊、吉那罐子、許富凱等知名歌手，都將一一現身表演，此外，遠征世界紅回台灣的「即將成真火舞團」，9月16日至10月14日週末在1895乙未保台紀念公園演出，想看超級陣容，一定要來現場一同欣賞。

2023世界客家博覽會，活動期間為8月11日起至10月15日，各展區不僅有精彩展演，還有大型地景裝置藝術、光雕、主題特色市集與客家美食饗宴，好玩、好看、好遊又好食，等著你親自去發掘，展演詳請可以參考活動官方網站，現在就趕快準備出發到桃園作客，前往今年度台灣的重要盛會！

2023世界客家博覽會官方網站 https://www.hakkaexpo2023.tw/

【2023世界客家博覽會開幕晚會—天光日个客家三部曲】
演出場次：8/11(五)山个飛行、8/12(六)河个相佮、8/13(日)海个無驚
演出地點：桃園陽光劇場 (桃園市大園區領航北路四段216號)
索票資訊：即日起開放KKTIX線上索票及紙本索票，索完為止。
KKTIX線上索票：https://fw5eh.kktix.cc/events/hr3e7hrw

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