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回不去2019年！兩廳院認「變化還很劇烈」　買貴票、1人看戲增加

▲▼國家戲劇院，國家兩廳院，兩廳院。（圖／記者林育綾攝）

▲疫情過後，表演藝術產業情況並沒有回到2019年，而是有許多變化。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

2021年疫情重創表演藝術產業，如今疫情過去，表藝票房恢復了嗎？透過數據統計雖有回溫，不過兩廳院藝術總監劉怡汝觀察認為，「其實並沒有回到2019年」，疫情改變了許多人看表演的習慣，族群也有些微變化，尤其到今年上半年「調整還是很強烈」，像是中小型演出攀升，單獨看戲的人增加了，另像是動漫及電影音樂會、漫才／脫口秀銷售成績都十分亮眼。

▲▼兩廳院OPENTIX公開「2022年售票數據及消費行為報告」委由台灣經濟研究院協助統計分析。（圖／兩廳院提供）

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▲兩廳院藝術總監劉怡汝觀察，到今年上半年，表演藝術產業的消費調整都還很強烈。（圖／兩廳院提供）

劉怡汝提到，可能很多人以為疫情過後，表演藝術已經回溫了，但事實上並沒有回到2019年。尤其到今年上半年，這些變化、調整都還很強烈，看到許多跟過往不同的樣貌，消費者的習慣明顯不同了，或許到今年下半年，比較能看出一個新的樣貌。

兩廳院OPENTIX公開「2022年售票數據及消費行為報告」委由台灣經濟研究院協助統計分析。根據數據，2022年演出節目票房銷售總額達11.4億，近乎2021年6.4億的2倍，而售票活動場次高達8,078場，售出票數達157萬張，皆顯示了市場逐步復甦。

除此以外，非表演藝術節目占比提升24%，也就是跨域消費人數增長。而30歲以下年輕客群也增加，中小型演出數量及票價攀升；另外像音樂劇、漫才／脫口秀、動畫／電影音樂會等類型銷售亮眼，呈現了疫後表演藝術市場正逐漸變化。

▲▼兩廳院OPENTIX公開「2022年售票數據及消費行為報告」委由台灣經濟研究院協助統計分析。（圖／兩廳院提供）

▲兩廳院OPENTIX公開「2022年售票數據及消費行為報告」委由台灣經濟研究院協助統計分析。（圖／兩廳院提供）

從數據可看出，近年台灣音樂劇市場欣欣向榮，包含《SC驚釀小酒館》、《勸世三姐妹》、《熱帶天使》、《仲夏夜汁夢》等，都在市場開出紅盤。其中五口創意工作室推出的影集式音樂劇《SC驚釀小酒館》，在口碑效益擴散下，於衛武營國家文化藝術中心、大東文化藝術中心、新北市藝文中心、臺中國家歌劇院、臺北表演藝術中心等地，進行多達27場演出，場場秒殺。

其他像是漫才、脫口秀節目，演出場次從2019年的79場，成長到2022年的155場，售出票數由1.4萬成長至10.1萬，等同消費人次「擴大10倍」之多。例如面白大丈夫《職男人生》系列節目，在國內各地進行巡演，演出場域從小型場館逐步邁向中型、大型場館。

至於音樂節目，部分樂團嘗試推出演奏電影、動畫配樂的音樂會也備受好評，如狂美交響管樂團《宮崎駿動畫配樂》、《璀璨經典百老匯》，穩坐2022年音樂節目票房第一名及第三名。

▲▼兩廳院OPENTIX公開「2022年售票數據及消費行為報告」委由台灣經濟研究院協助統計分析。（圖／兩廳院提供）

▲2022年演出節目票房銷售總額達11.4億，近乎2021年6.4億的2倍。（圖／兩廳院提供）

而為了豐富藝文消費樣貌，OPENTIX不只銷售表演藝術票券，也延伸販售展覽、影展、博物館、流行音樂及文創等，更多元的產品內容，2022年持續納入國際紀錄片銷售，像是「女性影展」、「南方影展」等中大型影展。

另銷售「2022-2023龍崎光節：空山祭《隨風去留》」、「咒術迴戰展」等商業展覽，讓非表藝節目場次數占比因此大幅提升至24%，較2019年成長約一成。

隨著台灣中型展演空間逐年增加，戲劇、音樂、舞蹈類節目的大型演出數量減少，而中、小型演出數量則有往上攀升的態勢。以戲劇來說，2019年大型演出高達502場，2022年便降至381場；中型演出則從2019年的724場、2020年的508場、2021年的415場，在2022年一口氣攀升到757場。

▲▼國家戲劇院廳內空景。（圖／記者呂佳賢攝）

▲疫情後消費者習慣改變，近4成觀眾是「一個人單獨看戲」。（資料圖／記者呂佳賢攝）

疫情之後，票價也呼應現實層面上漲，大型戲劇節目平均票價來到1,190元、中型節目平均票價752元、小型節目平均票價586元，都比2019年上漲約百元左右。音樂節目漲幅則較小，大型演出平均票價雖較2019年增加百元，但中小型節目的漲幅則維持在30-50元之間，影響較小。

觀察OPENTIX在2022年的消費樣貌，女性消費依然維持最大宗，占總數近7成；不過30歲以下的消費者則有明顯提升，30歲以下占比33%，相較2019年增加了8%。

除此之外，高達39%的單筆訂單只買一張票券，而購買兩張票券的訂單也占了41%，而且常常是「貴的票先買」，顯示出越來越多人喜歡「一個人看表演」，不像過往是「呼朋引伴」的選項。

針對即將在6月發放給18歲～21歲的「文化成年禮金」，兩廳院、台中歌劇院、高雄衛武營、NSO也開出近7千席的「青年席位」，只要300元就能欣賞表演藝術，並祭出近300場主辦節目與活動使用文化幣可享「5折」，像是動漫、電影音樂會，都會是青年入門表演藝術很好的選擇。

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