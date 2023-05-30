傳藝中心祭破百青年席位！布袋戲結合光雕投影　2023夏日生活週演出

▲國立傳統藝術中心舉辦「2023夏日生活週」，特別為18歲到21歲青年祭出超過百席「青年席位」。（圖／國立傳統藝術中心）

記者林育綾／台北報導

為鼓勵青年善用「文化成年禮金」並走入劇場，國立傳統藝術中心即將於7月14日～30日舉辦「2023夏日生活週：眠夢之時」劇展，特別為18歲到21歲青年祭出超過百席「青年席位」，搭配票價5折優惠，集結布袋戲、京劇及歌仔戲等，適合全年齡觀賞。

傳藝中心副主任鄒求強表示，受疫情影響3年，今年口罩禁令終於解除，演出場次大量增加，可說是傳統戲曲文藝復興的一年。傳藝今年特別規畫「夏日生活週」，以輕鬆活潑、生動有趣的節目，吸引親子家庭、青年族群前來共同欣賞傳統表演藝術。

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▲新勝景掌中劇團將演出《伏魔英雄帖之再現白光劍》，也是戲曲中心開幕以來，首次在大表演廳迎來掌中戲！（圖／國立傳統藝術中心）

其中「新勝景掌中劇團」將以華麗光雕投影，結合3D動畫，由許正宗、陳冠霖、陳憲忠、周川富等北中南老中青三代演師集結，演出《伏魔英雄帖之再現白光劍》，彷彿親臨一場武俠英雄夢，在動盪亂世之中一決雌雄。而這也是戲曲中心開幕以來，首次在大表演廳迎來掌中戲！

▲「真雲林閣掌中劇團」與「香港浪人劇場」合作，推出人偶共演的《千年幻戀》。（圖／國立傳統藝術中心）

而「真雲林閣掌中劇團」與「香港浪人劇場」合作，推出人偶共演的《千年幻戀》，透過科幻及古典兩條故事雙線並行，相互交織，共造出虛實交錯、人偶難辨的迷離世界，模糊夢境與現實的邊界。

另「挽仙桃劇團」帶來《紅喙鬚的少女》，以歌仔調改編京劇《辛安驛》，描述一場性別改扮的顛倒之夢，旅店看板娘為復仇穿起男裝、戴上「紅喙鬚」，卻意外愛上仇家，在他面前，究竟要當「巾幗」還是「鬚眉」？誤會及巧合層層串聯，是以輕盈節奏訴說女性成長的喜劇。

▲挽仙桃劇團鄭紫雲演出《紅喙鬚的少女》。（圖／國立傳統藝術中心）

栢優座《花豹京劇鑼鼓諮商課》則以深入淺出的方式，寓教於樂，隨著諮商師的腳步，潛入京劇鼓師的內心宇宙，在前世今生中穿梭，品味鼓佬生涯的酸甜苦辣。

▲栢優座將演出《花豹京劇鑼鼓諮商課》，潛入京劇鼓師的內心宇宙。（圖／國立傳統藝術中心）



風神寶寶兒童劇團推出兒童歌仔戲《我的風神寶寶與風神寶寶》，帶孩子想像「如果世界上出現一個更好、更乖的自己，怎麼辦？」真假風神寶寶，一起摸索人格的不同面向，也探索親子之間愛的本質。

▲兒童歌仔戲《我的風神寶寶與風神寶寶》帶孩子摸索人格的不同面向。（圖／國立傳統藝術中心）

「2023夏日生活週」5檔節目現於Opentix售票系統售票中，「青年專屬席位」將於6月6日起開放售票，也有適合全家大小一起使用的「任選3檔7折」優惠。