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2023年全運會在台南　金牌獎金加碼六都第一

▲2023年全國運動會將在台南盛大舉行，1日台南市長黃偉哲公布本屆宣傳大使為籃籃，並宣布本屆賽事金牌獎勵金將於原額度上，額外加碼5萬元，使本屆金牌獎勵金成為六都第一 （圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2023年全國運動會將在台南盛大舉行，1日台南市長黃偉哲公布本屆宣傳大使為籃籃，並宣布本屆賽事金牌獎勵金將於原額度上，額外加碼5萬元，使本屆金牌獎勵金成為六都第一 （圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2023年全國運動會將於10月21至26日在台南盛大舉行，1日台南市長黃偉哲公布本屆宣傳大使為籃籃，她也於活動現場大跳應援舞，齊邀民眾來台南一起為選手應援。

▲2023年全國運動會將在台南盛大舉行，1日台南市長黃偉哲公布本屆宣傳大使為籃籃，並宣布本屆賽事金牌獎勵金將於原額度上，額外加碼5萬元，使本屆金牌獎勵金成為六都第一 （圖／記者林東良翻攝，下同）

為激勵台南市選手於賽場上超越自我，黃偉哲宣布本屆賽事金牌獎勵金將於原額度上，額外加碼5萬元，使本屆金牌獎勵金成為六都第一，鼓勵台南選手爭取佳績，2024年前進巴黎挑戰奧運！

▲2023年全國運動會將在台南盛大舉行，1日台南市長黃偉哲公布本屆宣傳大使為籃籃，並宣布本屆賽事金牌獎勵金將於原額度上，額外加碼5萬元，使本屆金牌獎勵金成為六都第一 （圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，2024年是台南400年，將展開一系列精彩活動，今年光輝的十月由全運會打頭陣，歡迎大家屆時一同到台南為選手們加油，順便探訪台南的好山好水。為全力台南應援選手，市府努力爭取民間團體合力加碼，使金牌獎勵金由30萬提升到35萬，不僅在精神上應援，更透過獎金加碼方式激勵台南選手在2023年全運會奮力一搏，爭取明年挑戰巴黎奧運的機會。

▲2023年全國運動會將在台南盛大舉行，1日台南市長黃偉哲公布本屆宣傳大使為籃籃，並宣布本屆賽事金牌獎勵金將於原額度上，額外加碼5萬元，使本屆金牌獎勵金成為六都第一 （圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市睽違16年再度承辦全國運動會，迎接112年全國運動會，市府團隊為了讓來自全國各地的頂尖選手能在賽場上盡情揮灑熱血，在兩年期間將14處競賽場館全面升級，更考量到永續經營，將場館周邊環境同步規劃，活化社區功能，讓民眾易於親近不同的運動項目與賽事，鼓勵民眾走進賽場，一起熱情地為運動員加油。

除了全力整備賽場外，今年全運會注入清新活力，特別邀請同為台南人的新生代甜美女神籃籃擔任2023年全運會宣傳大使。身為啦啦隊隊長的籃籃，以充滿活力的笑容吸引許多人關注棒球賽事，本屆賽事也希望透過籃籃的甜美號召力吸引更多民眾關注。籃籃憑藉其啦啦隊隊長的專業，為本屆賽事編排應援舞蹈，整首應援曲動作簡單卻充滿力量，邀請民眾加入應援的行列，一睹賽場上的力與美，為賽事加油。議員李宗霖、黃肇輝、朱正軒、蔡麗青、Ingay Tali 穎艾達利、沈震東、郭鴻儀、李中岑皆到場共襄盛舉。

▲2023年全國運動會將在台南盛大舉行，1日台南市長黃偉哲公布本屆宣傳大使為籃籃，並宣布本屆賽事金牌獎勵金將於原額度上，額外加碼5萬元，使本屆金牌獎勵金成為六都第一 （圖／記者林東良翻攝，下同）

體育局表示，距離全運會開幕倒數50天，提前賽部分男子足球及女子足球等項目已於8月26日完成所有賽事，而帆船賽事將於9月3日至8日展開，精彩賽事搭配漁光島美景，邀請全台各地的民眾一起來漁光島觀賞帆船賽事，為全體運動員加油。

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