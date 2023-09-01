朱立倫台南輔選　請藍軍全心全力支持侯友宜搶下立委席次

▲國民黨主席朱立倫，1日到台南輔選藍軍的立委，並特別進入台南市議會跟國民黨籍議員午餐座談，希望凝聚地方藍軍力量，全力支持侯友宜下架民進黨，並順利搶下立委席次。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國民黨主席朱立倫，1日到台南輔選藍軍的立委參選人陳以信、王家貞和姚正玉，下一梯次將擇日轉往新營玉井永康等地，輔選李全教、陳昆和、周宏昌，中午並特別進入台南市議會跟戰力超強的黨籍議員午餐座談，希望凝聚地方藍軍力量，全力支持侯友宜下架民進黨，並讓藍軍立委參選人打破僵局，順利搶下席次。

台南市議會書記長蔡育輝，黨籍議員王家貞、方一峰、曾培雅、林燕祝、蔡宗豪、尤榮智、許至椿、李中岑、林美燕、盧崑福、蔡淑惠及黨友議員林冠維、吳禹寰，迎接主席朱立倫的到來，在閉門會議前主席接受媒體採訪表示，特別在颱風天南下幫藍軍立委參選人加油打氣，大家全心全力支持侯友宜和立委參選人，團結合作下架民進黨，並搶下立委席次。

朱立倫主席1日行程，先到南關線歸仁區參加陳以信立委參選人競選總部成立，接著中午跟議會國民黨團議員午餐座談，再陪同王家貞立委參選人到香火鼎盛的鯤鯓龍山寺參拜，繼而轉往中西區陪同姚正玉立委參選人到黃昏市場掃街。