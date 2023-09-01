台南花園夜市驚見超大貨櫃！　爭經營權...股東擋出入口挨告

記者林東良／台南報導

台南知名「武聖夜市」、「大東夜市」接連發生紛爭，現在連「花園夜市」也爆出經營權糾紛，吳姓女子係花園夜市經營團隊股東之一，她與土地持分地主正式簽下租約，是花園夜市場內792坪土地承租權利人，但其他股東卻對她的權益未與理會，1上午吳女找來吊車吊掛貨櫃放在花園夜市基地內，希望捍衛自己的權益。

▲台南市花園夜市爆發經營糾紛，吳姓女子雇請吊車吊掛貨櫃，置於花園夜市基地內，捍衛其權益，引起對方不滿，台南市警五分局介入查處。（圖／記者林東良翻攝，下同）

吳女表示，她自2023年9月1日起，為花園夜市（小北段1068地號，面積774.4坪）；（小北段1068地號，面積7.77坪）；（小北段1096地號，面積10.34坪），合計792.17坪之土地承租權利人。

吳女指出，2022年7月29日法院裁判她為法定資本股東。她想與其他股東好好溝通、協商經營事宜，但其他股東一直不理會，不想好好談，因此，才會吊掛貨櫃置於她「合法承租的土地上」。她強調：「我依法誓死撼衛本人正當性權益與法益」。

吳女進一步說明，2017年4月，其他股東「簡單粗暴」地撤除她的股東分潤權益，簡言之就是股東開除股東，吳女：「這些股東可以拔除我的職務，但是不能將我開除」。

吳女指出，若從2017年4月計算至2023年4月，她應得資本分潤3千多萬元；土地部分，她是792.17坪之土地承租權利人，其他股東竟將她這些權益全都封殺。吳女也質疑，目前花園夜市經營團隊成員是否都是股東？經營團隊股東是否為土地合法承租權利人？

花園夜市林姓負責人等多名股東到場並報警，質疑吳女承租的土地位置，「不是她說了算，應該是地主出來講；承租土地是一回事，做生意又是一回事，不能混為一談；我們交由司法處理」。

台南市警五分局指出，有關轄內花園夜市1日上午11時許，發生吳姓民眾主張有租用夜市持分地權，將貨櫃屋吊運進夜市內置放，與疑因現正經營夜市管理委員會的林姓負責人發生糾紛。林姓負責人向警方報案稱夜市出入口遭貨櫃堵住，市警五分局長陳宇桓率優勢警力於夜市出入口處，約制雙方勿有暴力情事，員警依規定受理吳姓民眾提告侵占罪，林姓負責人提告強制罪，全案訊後函送台南地檢署偵辦。

五分局表示，警方不介入任何民事經營權糾紛，但對任何一方涉犯刑法行為，將依法強勢執行，絕不容許任何暴力介入，呼籲雙方保持理智，依法循訴訟程序解決爭端。