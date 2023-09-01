花蓮警眼尖破大案！超商違規車查獲衝鋒槍+子彈　縣長頒破案獎金　

▲▼眼尖巡邏員警攔查違規白色轎車，查獲大批槍毒。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局吉安分局北昌派出所員警於8月30日凌晨執行巡邏勤務時，在吉安鄉建國路與自立路口盤查1部外縣市違停自小客車，眼尖員警當場在張姓駕駛車內，查獲查獲各類管制槍械、子彈上百發、刀械，並於副駕駛座置物箱內，發現二級毒品咖啡包總重5.38公克。

花蓮縣警察局表示，全案已依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌移送偵辦，並釐清槍枝及毒品來源，積極追緝溯源擴大偵辦中。

縣長徐榛蔚對於警方傑出表現相當讚許，肯定員警積極維護治安的努力，對於安定民心有指標性的意義，於8月31日特地至警察局親自頒發破案獎金表揚有功人員。 另外，花蓮縣警察之友會理事長李盟德，為感謝警察同仁對維護治安工作的付出與優良傑出表現，特地提供破案茶鼓舞員警士氣。

▲查獲各類管制槍械、子彈上百發、刀械及二級毒品咖啡包等違禁物。

徐榛蔚表示，暑假已經結束，1年1度的「青春專案」警方落實執行各項作為，全力做好治安、交通及為民服務工作，預防青少年暑期犯罪情事發生，杜絕青少年與不良幫派分子、毒品、組織犯罪等接觸，提供青年學子良好的成長空間，維持善良風俗。對於員警同仁們的傑出表現給予高度肯定，所以今天代表全體縣民表達敬意並致贈破案獎金，也希望員警同仁們持續守護縣民的生命財產安全。

▲縣長徐榛蔚親赴警局獎勵並頒發破案獎金。

花蓮縣警察局局長呂世明表示，本案涉案車輛為他縣市車籍，為防堵外來不法進入本轄犯案，將持續追溯槍枝、毒品之來源及流向，守護縣民的生命財產警察責無旁貸。