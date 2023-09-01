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台南驚傳有民眾持鋸子欲攻擊防疫人員　南警制伏送醫

▲台南市安南區府安路，有位疑有精神疾病史的歐姓民眾，拿鋸子意圖攻擊防制登革熱防疫人員，幸好被被警方迅速控制壓制後，送往永康奇美醫院診治。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市安南區府安路，有位疑有精神疾病史的歐姓民眾，拿鋸子意圖攻擊防制登革熱防疫人員，幸好被警方迅速控制壓制後，送往永康奇美醫院診治。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市登革熱疫情發燒，截至8月31日已破3千例，台南市政府動員市府各單位人員投入孳生源稽查清理工作，惟1日下午傳出台南市安南區府安路，有位疑有精神疾病史的33歲歐姓民眾，拿鋸子意圖攻擊防制登革熱防疫人員，幸好被警方迅速控制壓制後，送往永康奇美醫院診治。

▲台南市安南區府安路，有位疑有精神疾病史的歐姓民眾，拿鋸子意圖攻擊防制登革熱防疫人員，幸好被被警方迅速控制壓制後，送往永康奇美醫院診治。（圖／記者林東良翻攝，下同）

1日下午台南市安南區府安路有位精神疾病史的33歲歐姓民眾，拿鋸子意圖攻擊防制登革熱防疫人員，幸好被被警方迅速控制壓制後，經評估強制送往永康奇美醫院診治。

台南市截止8月31日下午3時經疾病管制署研判確診157例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為3058例，防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，並進行附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追踨關懷等防疫措施，期能降低疫情擴散風險。

▲台南市安南區府安路，有位疑有精神疾病史的歐姓民眾，拿鋸子意圖攻擊防制登革熱防疫人員，幸好被被警方迅速控制壓制後，送往永康奇美醫院診治。（圖／記者林東良翻攝，下同）

衛生局指出，適逢颱風季節，時有強降雨發生，請民眾務必於颱風前檢視家戶內外容器，清除孳生源，颱風後主動巡檢澈底清除積水，避免病媒蚊孳生。另因交通便利，全台皆有感染登革熱可能，提醒民眾日常生活應落實「巡、倒、清、刷」，並加強自身防蚊措施，若有疑似症狀請儘速就醫，如經醫師診斷為感染登革熱，發病後5日內應避免被蚊蟲叮咬，避免帶病毒蚊蟲繼續造成其他人感染，唯有全民提高警覺，共同落實孳清及配合衛生單位防治措施，才能阻斷登革熱疫情持續擴散。

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