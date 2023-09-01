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開學日！台東警員成功商水校園識詐、反毒宣導

▲成功員警前往成功商水舉辦識詐、反毒宣導 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲成功員警前往成功商水舉辦識詐、反毒宣導 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

隨著全台各級學校開學，台東縣警察局成功分局特別規劃了「國立成功商商業水產職業學校」校園識詐、反毒宣導，向師生們提醒針對行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」之識詐宣導。

成功分局前往國立成功商商業水產職業學校，分享包括「假投資、網購、解除分期付款、假交友、假檢警和猜猜我是誰」等6大類詐騙手法的防制之道，並請務必遵循「1聽2掛3查證」的防詐三步驟，接到陌生電話時應保持警覺，不要輕易相信陌生人提供的資訊，特別是涉及金錢交易或個人資料的情況，

▲成功員警前往成功商水舉辦識詐、反毒宣導 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

警方藉由自身遇到的生活案例分享給師生，更加深對反詐騙敏感度，爾後若遇到類似案件，就可以馬上聯想到，以減少遭詐騙的可能性。警方更強調聽到「投資穩賺不賠、高額獲利」等字樣，都是詐騙，呼籲切勿心存僥倖，以免落入詐騙集團的陷阱，並教導涉世未深的孩子們，如何避免遭誘騙從事詐欺及車手行為，無論在家鄉或外地來求學，都要遠離毒品或其他犯罪行為。

成功分局提醒，現今網路發達，若有接到不明電話或疑似詐騙訊息，請「先冷靜」、「多加查證」並「立即撥打165反詐騙專線或撥打110」請求警方協助，並勿點選不明訊息或連結，成功警會持續透過各項活動宣導，加強民眾的反詐觀念，一起守護民眾的荷包。

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