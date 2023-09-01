獨／生前軍裝帥照曝！規畫人生更上層樓　憲兵士官訓卻成終點

▲太魯閣罹難者莊建致當憲兵時的帥照曝光。（圖／莊建致三姊提供）

記者沈繼昌、黃聖庭、劉人豪／桃園-台東報導



2021年4月發生的台鐵太魯閣號出軌事故，奪走49條人命，事故至今822天，日前罹難者團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君，意外在車廂內尋獲死者頭蓋骨碎片，震驚各界。今（1）日鑑識人員重返車廂找到一張情侶合照，確認照片中的男子就是當時年僅21歲的憲兵莊建致，《ETtoday新聞雲》聯繫到莊建致的三姊，她提供弟弟當兵時的帥照表示，弟弟是家裡6個兄弟姊妹最小的老六，因為家裡的經濟狀況，高中畢業後從軍，沒想到去五股受士官訓，要回家時出意外。

▲太魯閣出軌案事發逾2年，鑑識人員重返車廂，發現罹難者莊建致與女友和照。（圖／民眾提供）

莊建致三姊向《ETtoday新聞雲》說明，當天清明節弟弟搭上太魯閣號要回家，晚上要跟家裡一起吃烤肉，弟弟早上6時50分踏出營區門口，一直到出事的前兩分鐘都有保持聯絡，弟弟9時26分還有傳訊給女友，9時28分就出事故。

▲三姊指出，出事前2分鐘她弟弟還有和女友傳訊息。（圖／莊建致三姊提供）

三姊表示，家裡共有6個兄弟姊妹，弟弟是最小的老六，因為家裡的經濟狀況，高中畢業後從軍，當時去五股進行士官訓，包包也隨身帶著女友照片發生不幸，沒想到事發兩年多之後，一塊骨頭、一張照片才從太魯閣車廂重見天日。三姊也提供莊建致當兵時的照片，可看到莊建致穿著憲兵制服自拍，另外也有全副武裝的打靶照片，加上一頭短髮，呈現陽光俐落的感覺。

▲救難隊搬出被壓在第6節輪軸下方的罹難憲兵莊建致遺體。（圖／記者張君豪翻攝）

回顧太魯閣號出軌事件，該起事故發生於2021年4月2日，共奪走49條人命，事發當時，因列車出軌撞擊力道猛烈，轉向軸和第6節車廂脫離，壓住飛出車外罹難的21歲憲兵莊建致，遺體半邊被重達15噸轉向軸壓住4天，導致面貌難辨，後續處理也相當困難。

▲家屬在現場等消息，莊建致的遺體過了4天才被找到。（圖／記者許宥孺攝）

莊建致失聯後，姊姊不斷撥打電話，一直連繫不到人，直到搜救行動展開4天，才在第六節車廂底下找到弟弟的遺體，也是最後才被移出的罹難者，且遺體還被轉向軸壓住。經過修復師的努力，莊建致的遺體從花蓮殯儀館返回台東，花蓮憲兵隊也以軍禮送莊建致最後一程，當作道別，場面令人不捨。