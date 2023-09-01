「交通安全月」民防來相挺　助警傳遞識詐交安知能

▲台東縣關山警察分局於1日舉辦「112年民防中隊幹部訓練」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣關山警察分局於1日舉辦「112年民防中隊幹部訓練」，分局長林志弘為匯聚「識詐交安宣導團」的量能，特於課程中加入「3大詐騙手法」宣導，且「交通安全月」從9月1日起至9月30日止，為期30天。

9月為交通安全月，林分局長為加強推展「識詐及交安」的知能，特於1日舉辦「112年民防中隊幹部訓練」，向與會的幹部們實施宣導。林分局長表示，經統計，轄內最多的詐騙案件，依序為網路詐騙，就是「一頁式網路購物」，尤其是保養品，切勿在來路不明的網路平台上購物，以免屆時所購非物；再來就是「假投資真詐騙」，不要網路或是LINE上所為投資名師「百分百獲利、不會虧損」等話術蒙騙，以免血本無歸；最後是「假交友真詐騙」，當他(她)用甜言蜜語把對方灌得暈頭轉向時，就用在國外寄送禮物卡海關為由，要被害人匯款才能通關領貨，請大家一定要注意，這連「人」都沒看到，千萬不要信以為真。





1日為「交通安全月」的啟動日，路口安全需要你我來守護，請一起響應「車輛慢看停，行人安全行」，駕駛行經路口時要停讓行人，行人過馬路除了注意來車，也要記得不要邊走邊滑手機，以保護自身的安全。

關山警察分局表示，再次提醒大家，詐騙手法日新月異，為防制詐騙，務必遵循「1聽2掛3查證」防詐三步驟，再透過正規管道詢問，或撥打165反詐騙專線及110報案請求協助，定能讓自身財產更加安全。另外請大家「行經路口務必禮讓行人、無號誌路口遵守停讓及至路口中心點再轉彎避免死角」，以維護自身及他人行的安全。