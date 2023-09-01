開學後學童互動多　台東縣衛生局提醒家長嚴防腸病毒

▲台東縣衛生局提醒家長嚴防腸病毒。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

適逢中小學生開學季節，學童間密切互動恐助長腸病毒傳播，往年開學第一週，腸病毒病例會明顯增加，台東縣衛生局呼籲大人小孩應持續落實活動或飲食前正確勤洗手，注意個人衛生。

台東縣衛生局表示，依疾病管制署統計，目前台東縣社區腸病毒檢出型別以克沙奇A型為主，上週（8月20日至8月26日）腸病毒健保門急診就診人次仍有51人次，雖低於流行閾值（100人次），但家長還是不能掉以輕心！



衛生局長孫國平指出，腸病毒並非小孩專利，大人也要注意！如有喉嚨口腔黏膜破損、喉嚨嚴重疼痛如刀割、拉肚子、輕微發燒（體溫38℃左右）或手腳出現紅疹等疑似症狀，請及早就醫治療，並做好個人防護，減少親友感染機會。一旦發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往台東縣腸病毒重症責任醫院（台東馬偕紀念醫院及台東基督教醫院）接受治療。

台東縣衛生局再次呼籲，每年4至9月是腸病毒的流行季節，請家長提高警覺並督促孩童返家後或進食前需確實以肥皂正確洗手，家中成人外出返家後，應先更衣洗手再摟抱嬰幼兒；如有身體不適，應避免接觸嬰幼兒並以肥皂正確勤洗手、做好咳嗽禮節、定期以500ppm漂白水(100cc水加入1cc漂白水)清潔消毒環境及器物，以降低病毒傳播的風險。