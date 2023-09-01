海葵路徑再南修！2縣市登陸機會最大　恐滯留「影響拉長到下周三」　

▲海葵颱風下午2時最新位置。（圖／氣象局）

記者張乃文／台北報導

中央氣象局表示，海葵颱風周日(3日)通過台灣後可能放慢，有在台灣海峽南部滯留的情況，外圍環流影響台灣時間拉長到下周三，預計下周四後颱風會逐漸遠離、各地風雨逐漸緩和。預報員劉宇其指出，海葵路徑有往南修趨勢，若按照目前路徑預測，從花東登陸，大部分縣市都可能涵蓋在暴風圈的範圍，但也不排除偏南或偏北。

氣象局指出，最新資料顯示周日(3日)之前，颱風逐漸往台灣靠近，但路徑有逐漸南修趨勢，會偏向從花蓮、台東進入台灣陸地機會最高，而到了下周三（6日）都還可能在台灣海峽南部滯留，仍要留意潛勢路徑誤差。另外，氣象局也說，大部分縣市都有可能涵蓋暴風圈，只是不排除偏南或偏北情況。

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氣象局說，如此一來有些縣市確實有可能不會涵蓋，但整體路徑仍有不確定性。氣象局說明，下周一至下周三颱風持續滯留台灣海峽南部，各地天氣仍不穩定，風雨會較大，尤其東半部地區、南部同樣會有大雨豪雨發生可能，「颱風影響期間算是相當長。」

氣象局表示，影響較大的位置仍須視颱風路徑變化而定，預計下周四後颱風會逐漸遠離，各地風雨會逐漸緩和。

▲▼海葵撲台，最新風雨預測。（圖／氣象局）

氣象局說明，周六颱風逐漸靠近，北部、東半部地區降雨會逐漸增加，北部宜花會有較明顯雨勢出現，甚至有大雨或豪雨發生。周日颱風則逐漸接近甚至登陸，由於路徑往南修，整個東半部地區降雨都會非常明顯。北部迎風面也會有大雨、豪雨；另外颱風通過台灣進到台灣海峽南部，南風也會為中南部地區帶來較明顯降雨，3日中南部地區降雨會非常明顯，同樣有豪雨發生。

氣象局提到，下周一至下周三由於颱風持續滯留台灣海峽南部，非常強烈的南風會帶來大量水氣，這段時間各地天氣仍相當不穩定，風雨仍較大，尤其東半部、南部迎風面地區持續有大雨或豪雨發生可能。