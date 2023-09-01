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台東縣府推出都市計畫UMA圖台

▲台東縣府推出都市計畫UMA圖台 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣府推出都市計畫UMA圖台，1日舉辦發表會 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣政府推動都市計畫書圖數位整合平台(簡稱UMA圖台)，1日進行成果發表會。縣長饒慶鈴表示，縣府發揮「開放、整合、創新」的精神，清查彙整多時期、多維度都市計畫等資料，建置台東第一個都市計畫3D圖台，不僅大幅降低案件處理時間，也讓民眾能即時查詢取得數位化資料，提升便民服務並加速推動都市智慧治理的成效。

饒慶鈴提到，與民眾最息息相關的都市計畫使用分區證明書核發相關作業一年約3000餘件，過往皆採人工套繪，且歷史案件缺乏系統管理導致調閱套匯費時，因此縣府全面推動臺東縣都市計畫區數值圖資整合，將台東縣自民國52年起擬定的17處都市計畫內，相關法定書圖資料、1/1000數值地形圖、樁位坐標、地籍圖資、歷史航攝影像等各類案件清查整理，並整合都市計畫及地政資訊，提供縣民即時整合查詢功能，藉由資訊的數位化、透明化，縮短資料查詢時程並提高正確性。

▲台東縣府推出都市計畫UMA圖台 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

透過UMA圖台整合都市計畫各項資訊，可以快速協助各單位查詢所需用地的資訊，隨著都市計畫案件的更新，UMA圖台也會與時俱進，透過實景及各項都市計畫、地籍等資訊的整合，提升行政作業效率及便民服務。

建設處說明，過去民眾想查詢都市計畫區內土地的都市計畫圖時，必須先到地政事務所查詢土地謄本、再到縣府申請影印都市計畫圖；現在有了圖台之後，民眾只要知道想要申請基地的地籍地號，便可直接在圖台上即時查詢都市計畫的使用分區與都市計畫圖，縮減了行政作業時間。此外，平台建置的3D數位實景還提供互動式服務，民眾能應用3D模擬建物量體及高度，或初步檢核是否符合土管規定等。

縣府自109年起蒐集整理資料、進行3D建模及系統建置，由傳統紙本作業走向數位化系統管理。UMA圖台整合85類空間資訊、45萬筆地籍及超過1000幅歷史影像資訊，並以3D都計、數位台東為主軸，建置台東市、台鐵新站、關山、成功都市計畫區、大武之心南迴驛站、國際地標、太平溪環線路堤共構等市政亮點建設的3D實景模型，透過UMA圖台，都能在雲端「東漂」，找到屬於家的資訊。(UMA圖台網址：https://uma.taitung.gov.tw/TTurban/Map/PeopleMap)

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