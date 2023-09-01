海葵恐成4年來首個「穿台颱」　宜蘭登陸時間拉長！北台今晚有感

記者葉國吏／綜合報導

海葵颱風路徑南修，目前預測可能登陸宜蘭，成為4年來首個中心直接登陸台灣的颱風，不過也不排除持續往南調整。由於海葵颱風移動速度放慢，導致影響最劇烈的時間延後至週日、週一上半天，暴風圈預估將籠罩全台灣，今晚間北部、東北部就會因為颱風外圍環流影響就會有感。

氣象職人吳聖宇在臉書發文指出，受到整個大範圍季風低壓帶的帶動，以及太平洋高壓勢力增強的影響，原本預估將會往琉球群島北轉的海葵颱風，路徑預報在昨天出現了大幅度的變化，變成直接往台灣方向靠近，甚至不排除有由東往西穿越台灣上空的可能性，路徑的預測可說是一夕巨變，一下子就將威脅的程度拉到了最高等級。

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▲海葵颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象局，下同）



按照最新的預報路徑來看，海葵颱風可能直撲東半部陸地而來，目前預報的登陸地點是宜蘭，但也不排除有繼續往南調整的機會，同時未來的移動速度也有較為放慢的趨勢，導致整個影響的時程將會跟著延後。預估今天(01日)下午到傍晚就會先發布海上颱風警報，明天週六(02日)清晨發布陸上颱風警報，週六(02日)晚間暴風圈邊緣才會接觸陸地，週日(03日)一整天到下週一(04日)的上半天影響最為嚴重，颱風中心穿越台灣上空，向西進入台灣海峽，暴風圈預估將籠罩全台灣，要等到下週一的下半天，颱風中心繼續趨向福建沿岸，暴風圈脫離台灣陸地，颱風警報逐步解除，影響情況才會逐漸減緩下來。

如果照著這種直撲而來的穿越路徑，今天(01日)晚間開始北部、東北部受到颱風外圍環流影響，降雨就會逐漸增多，明天週六(02日)隨著颱風靠近，北部、東北部從白天開始風雨就會漸趨明顯，中南部地區也會由北往南陸續開始下起雨來，花東地區相對有地形的屏障，降雨較少，但也會有短暫陣雨機會。

明晚颱風暴風圈逐漸接觸陸地，北部、東北部的風雨將會越來越大，中南部、花東地區除了降雨之外，風勢也會開始出現。後天週日(03日)颱風中心穿越台灣上空，各地天氣情況惡劣，尤其是北部、東北部一帶，位於颱風移動方向的右側，強風豪雨的情況將會最為劇烈，中部地區及花蓮地區也會有較大的風雨，南部及台東地區的風雨則是一陣一陣的型態，全台灣都有明顯的影響。

下週一(04日)颱風中心進入台灣海峽向西移動，中部、北部、宜蘭、花蓮一帶上半天的風雨仍然明顯，要到下半天之後逐漸趨緩，南部還有台東地區受到西南風以及偏南風進入陸地的影響，也會有一陣一陣的風雨現象，同樣要等到下半天甚至晚間才會逐漸小下來。

這個海葵颱風看起來對台灣的影響程度明顯加大，也很有可能成為4年來首個中心直接登陸台灣的颱風，週末期間到下週一(02-04日)影響最為嚴重，提醒大家趁今天還沒有太大風雨，提早做好防颱準備，周末期間有任何計畫活動也都要調整或暫停，把可能發生的意外機會降到最低。