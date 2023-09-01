　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

海葵恐成4年來首個「穿台颱」　宜蘭登陸時間拉長！北台今晚有感

記者葉國吏／綜合報導　

海葵颱風路徑南修，目前預測可能登陸宜蘭，成為4年來首個中心直接登陸台灣的颱風，不過也不排除持續往南調整。由於海葵颱風移動速度放慢，導致影響最劇烈的時間延後至週日、週一上半天，暴風圈預估將籠罩全台灣，今晚間北部、東北部就會因為颱風外圍環流影響就會有感。

氣象職人吳聖宇在臉書發文指出，受到整個大範圍季風低壓帶的帶動，以及太平洋高壓勢力增強的影響，原本預估將會往琉球群島北轉的海葵颱風，路徑預報在昨天出現了大幅度的變化，變成直接往台灣方向靠近，甚至不排除有由東往西穿越台灣上空的可能性，路徑的預測可說是一夕巨變，一下子就將威脅的程度拉到了最高等級。

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲海葵颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象局，下同）

按照最新的預報路徑來看，海葵颱風可能直撲東半部陸地而來，目前預報的登陸地點是宜蘭，但也不排除有繼續往南調整的機會，同時未來的移動速度也有較為放慢的趨勢，導致整個影響的時程將會跟著延後。預估今天(01日)下午到傍晚就會先發布海上颱風警報，明天週六(02日)清晨發布陸上颱風警報，週六(02日)晚間暴風圈邊緣才會接觸陸地，週日(03日)一整天到下週一(04日)的上半天影響最為嚴重，颱風中心穿越台灣上空，向西進入台灣海峽，暴風圈預估將籠罩全台灣，要等到下週一的下半天，颱風中心繼續趨向福建沿岸，暴風圈脫離台灣陸地，颱風警報逐步解除，影響情況才會逐漸減緩下來。

如果照著這種直撲而來的穿越路徑，今天(01日)晚間開始北部、東北部受到颱風外圍環流影響，降雨就會逐漸增多，明天週六(02日)隨著颱風靠近，北部、東北部從白天開始風雨就會漸趨明顯，中南部地區也會由北往南陸續開始下起雨來，花東地區相對有地形的屏障，降雨較少，但也會有短暫陣雨機會。

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

明晚颱風暴風圈逐漸接觸陸地，北部、東北部的風雨將會越來越大，中南部、花東地區除了降雨之外，風勢也會開始出現。後天週日(03日)颱風中心穿越台灣上空，各地天氣情況惡劣，尤其是北部、東北部一帶，位於颱風移動方向的右側，強風豪雨的情況將會最為劇烈，中部地區及花蓮地區也會有較大的風雨，南部及台東地區的風雨則是一陣一陣的型態，全台灣都有明顯的影響。

下週一(04日)颱風中心進入台灣海峽向西移動，中部、北部、宜蘭、花蓮一帶上半天的風雨仍然明顯，要到下半天之後逐漸趨緩，南部還有台東地區受到西南風以及偏南風進入陸地的影響，也會有一陣一陣的風雨現象，同樣要等到下半天甚至晚間才會逐漸小下來。

這個海葵颱風看起來對台灣的影響程度明顯加大，也很有可能成為4年來首個中心直接登陸台灣的颱風，週末期間到下週一(02-04日)影響最為嚴重，提醒大家趁今天還沒有太大風雨，提早做好防颱準備，周末期間有任何計畫活動也都要調整或暫停，把可能發生的意外機會降到最低。

▲▼全台暴風圈侵襲機率。（圖／中央氣象局）

ET快訊
海葵各國路徑曝！日估東南部外海北轉往日本　氣象主播：較準確
NANA被爆《假面女郎》沒拍完就去全身刺青！　韓媒狠批無責任
海葵「直撲穿台」亂週末！午後陸續發海陸警　北宜花影響最劇
女星朝聖麥當勞385元龍蝦堡　「蝦肉僅2口」揭2字感想
海葵恐成4年來首個「穿台颱」　宜蘭登陸時間拉長！北台今晚有感
海葵吞大補丸　專家示警：巔峰達中颱中段班
28歲網紅每月給員工「薪資破2億」　去年繳近9億稅金

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

印度正妹皮膚嫩到白裡透紅　是3國混血！網友驚：種姓高到要下跪

海葵颱風估「宜花登陸」4年來首見　可能一次打破2紀錄

海葵各國路徑曝！日估東南部外海北轉往日本　氣象主播：較準確

海葵「直撲穿台」亂週末！午後陸續發海陸警　北宜花影響最劇

海葵恐成4年來首個「穿台颱」　宜蘭登陸時間拉長！北台今晚有感

海葵吞大補丸　專家示警：巔峰達中颱中段班

海葵颱風中心穿越台灣！　氣象達人3點示警：明晚就觸陸

海葵直衝台灣「3地區警戒」　今轉中颱午後海警明晨陸警

海葵緊貼逼近台灣！　氣象達人22字示警：做好準備

海葵、蘇拉夾擊台灣！5縣市炸大雨　鄭明典：2環流會逐漸接近

Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

騎士遭倒塌路樹砸到喪命　家屬心碎：我們就這麼不幸

太魯閣號2年...車廂搜頭蓋骨　王薇君悲痛落淚！台鐵說話了

太魯閣號悲劇2年…王薇君竟在車廂找到頭蓋骨！台鐵局長說話了

找筍去！新北特色食農體驗　綠竹筍現採現煮嚐鮮好滋味

李玟生前最新「37秒音檔」曝光　爆哭痛喊：好難受啊...全網心碎

印度正妹皮膚嫩到白裡透紅　是3國混血！網友驚：種姓高到要下跪

海葵颱風估「宜花登陸」4年來首見　可能一次打破2紀錄

海葵各國路徑曝！日估東南部外海北轉往日本　氣象主播：較準確

海葵「直撲穿台」亂週末！午後陸續發海陸警　北宜花影響最劇

海葵恐成4年來首個「穿台颱」　宜蘭登陸時間拉長！北台今晚有感

海葵吞大補丸　專家示警：巔峰達中颱中段班

海葵颱風中心穿越台灣！　氣象達人3點示警：明晚就觸陸

海葵直衝台灣「3地區警戒」　今轉中颱午後海警明晨陸警

海葵緊貼逼近台灣！　氣象達人22字示警：做好準備

海葵、蘇拉夾擊台灣！5縣市炸大雨　鄭明典：2環流會逐漸接近

星巴克9月起用1方法「直接打5折」　路易莎推上午「天天第二杯半價」

印度正妹皮膚嫩到白裡透紅　是3國混血！網友驚：種姓高到要下跪

快訊／國道1號北向「4自小客追撞」！　車流回堵5km

海葵颱風估「宜花登陸」4年來首見　可能一次打破2紀錄

影／文總最新匠人魂揭秘205廠　槍械、刺刀設計看這裡

愛因斯坦手稿拍賣會現蹤　14頁估價3125萬起

勞斯萊斯送修遭扣7年變廢鐵　廠商「賠償金額」曝光

海葵各國路徑曝！日估東南部外海北轉往日本　氣象主播：較準確

「特斯拉Model 3」再降價大砍16萬！北美折合新台幣113萬起

一喝牛奶肚痛必拉！醫揭「乳糖不耐3原因」：長大更容易有

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

生活熱門新聞

海葵今轉中颱　最快午後海警

海葵成西北颱橫掃中北部！風雨最強時間曝

高鐵車票　印刷改限搭自由座車廂

海葵恐成4年來首個「穿台颱」　北台今晚就有感

花萬元找妹破處！1周後「癢紅腫」他崩潰

海葵變壯路徑更近　暴風圈65%侵北台

海葵緊貼逼近台灣　氣象達人示警：做好準備

作文「同學會」7字寫完　萬人朝聖

許伯摟蔣萬安合照被公審　百萬YTR發聲力挺

海葵、蘇拉夾擊台灣　鄭明典：2環流會逐漸接近

父住院被退勞保！160萬死亡給付飛了

海葵直衝台灣「3地區警戒」　午後海警明晨陸警

海葵可能登陸　有機會破4年紀錄

海葵吞大補丸　專家曝巔峰達中颱中段班

更多熱門

相關新聞

海葵颱風中心穿越台灣！　氣象達人3點示警

海葵颱風中心穿越台灣！　氣象達人3點示警

海葵颱風路徑持續南修，中心預計從東北陸一帶登陸。氣象達人彭啟明1日發文寫下3點提醒「可能穿越台灣」。彭啟明在臉書粉專寫下以下關於海葵颱風的提醒：

海葵直衝台灣「3地區警戒」　午後海警明晨陸警

海葵直衝台灣「3地區警戒」　午後海警明晨陸警

海葵、蘇拉夾擊台灣　鄭明典：2環流會逐漸接近

海葵、蘇拉夾擊台灣　鄭明典：2環流會逐漸接近

海葵可能登陸東北部　不排除成為西北颱

海葵可能登陸東北部　不排除成為西北颱

海葵變壯路徑更近　暴風圈65%侵北台

海葵變壯路徑更近　暴風圈65%侵北台

關鍵字：

海葵颱風

讀者迴響

熱門新聞

LINE相簿「照片數量」明起有上限　超過要等下個月

28歲網紅每月薪資給破2億　去年繳稅近9億

海葵今轉中颱　最快午後海警

海葵成西北颱橫掃中北部！風雨最強時間曝

高鐵車票　印刷改限搭自由座車廂

即／少女被扒上衣狠摑掌！4人動手3人幫拍　11人到案

爸趕她出家門！北大女6年後回鄉…驚知「心碎真相」

海葵恐成4年來首個「穿台颱」　北台今晚就有感

鄭弘儀閃辭主持「今天最後一集」：不是結束

花萬元找妹破處！1周後「癢紅腫」他崩潰

海葵變壯路徑更近　暴風圈65%侵北台

獨／太魯閣號事故車廂竟還有頭骨　鐵警將重啟搜查

「常被靜電電到」藏6警訊！醫驚曝：小心糖尿病

海葵緊貼逼近台灣　氣象達人示警：做好準備

全台唯一科摩多龍「喵喵」離世了

更多

最夯影音

更多
Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」

Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」
謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面