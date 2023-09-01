防颱採買必看！量販超市增3倍蔬果備貨量　生鮮、泡麵零食也下殺

▲海葵颱風來勢洶洶，全聯福利中心增加3倍蔬果備貨量。（圖／ETtoday資料照）

記者林育綾／綜合報導

海葵颱風來勢洶洶，全聯福利中心增加3倍蔬果備貨量，蔬果、海鮮、肉品都推出多款優惠，讓消費者在颱風天能輕鬆張羅一餐；另外像泡麵、餅乾、零食、冷凍水餃等也有特價。大潤發也將生鮮蔬果品項提升40%的備貨量，並祭出各種特惠，方便民眾採買防颱所需。

▲全聯增加蔬果備貨量，並祭出多種生鮮蔬果特價。（圖／記者林育綾攝）

全聯即日起至9/4，青花菜祭出特價49元；即日起至9/7白刺蝦（大）單盒原價118元，特價99元；豬里肌火鍋薄切肉片即日起至9/7，每100g特惠價39.5元。熟食部份，美味堂豬肚四神湯，即日起至9/7，原價139元，促銷價109元；若想來個飯後甜點，首推We Sweet老鷹紅豆日式大福，售價55元。

▲除了生鮮，包括冷凍食品、乾貨泡麵零食等也有特價。（圖／記者林育綾攝）

除了生鮮蔬果外，全聯針對防颱必吃乾貨類熱門商品，即日起至9/7前再祭出下殺優惠，若想在颱風夜來碗泡麵，味丹味味麵精燉肉燥湯麵5入1組，每組55元，會員買味丹/品冠全品牌單筆每滿500元，福利點5倍送（已含原交易滿100元贈3福利點）。

還有奇美冷凍熟水餃（高麗菜豬肉/素食）每包115元，皮薄餡多簡單加熱就能上桌；新東陽肉醬(辣味/原味)3入1組，每組118元，全台限量2萬8千；孔雀餅乾2入1包，每包64元。

▲大潤發量販店鮮蔬果品項皆提升40%的備貨量，還提供各種防颱必備品項，電池、雨衣、手電筒、泡麵、飲品等一應俱全。（圖／記者湯興漢攝）

另外，大潤發生鮮蔬果品項皆提升40%的備貨量，也有多項優惠，即日起至9/7，台灣青蔥1袋原價39元，限時特價35元；空心菜一袋原價37元，特價33元；文昌雞土雞骨腿切塊，1盒原價270元，限時搶購價199元；紐西蘭富士蘋果1袋139元，特價119元，讓消費者颱風天在家吃飯，也能兼顧健康飲食。

即日起至9/7，大潤發更提供防颱必備品項，電池、雨衣、手電筒、泡麵、飲品等一應俱全，其中味味A排骨雞麵5入組特價74元；可樂果綜合包1袋原價120元，超殺特惠79元；若颱風夜想要小酌一下，也有海尼根6罐組，促銷價209元，多種品項備貨充足。

除了商品推出限時優惠外，以全支付綁定大潤發聯名卡，消費滿1000元，最高可享10.5%回饋，讓消費者一站買足全家人的防颱所需。