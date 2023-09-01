快訊／因應颱風來襲！　北市水門下午4時實施「只出不進」

▲北市今日下午4時河濱疏散門啟動「只出不進」管制措施。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

海葵颱風轉為中颱，預計於3日颱風中心登陸台灣東北部。對此，台北市水利處宣布，今日下午4時起實施「只出不進」疏散門（水門）管制措施，晚上8時開始拖吊堤外車輛；台北市交通局也表示，今日下午4時開放中山、松山、士林、萬華、大同區部分疏散門周邊紅黃線(附條件)停車。

北市水利處今日發布新聞稿指出，因海葵颱風未來路徑將接觸北部地區並帶來間歇性降雨，且適逢年度大潮，河川水位於漲潮時將比平時甚高，另考量上游水庫接近滿水位，隨時有調節性放水可能，北市將於今日下午4時執行淡水河沿線疏散門，及基隆河中山橋以下越堤坡道實施「只出不進」管制，並於晚間8時起開始拖吊堤外滯留車輛，22時起開始關閉前述疏散門及越堤坡道，其餘疏散門則於明日上午8時執行「只出不進」管制。

水利處透露，為配合新政策執行疏散門「只出不進」管制後4小時，開始拖吊堤外滯留車輛，針對未移置車輛將依車型大小處1800至4800元罰鍰，經拖吊之車輛另需繳納移置費及保管費，呼籲停放車輛於河濱公園的駕駛人要多加注意。

此外，北市通局說明，今日下午4時開放中山、松山、士林、萬華、大同區部分疏散門周邊紅黃線(附條件)停車，呼籲在河濱公園活動人員、車輛儘早遠離河川區域，以確保生命財產安全。