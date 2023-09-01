海葵颱風挾年度大潮而來　北市開始撤離河濱設施：堤外隨時會封閉

實習記者石嘉豪／台北報導

海葵颱風來勢洶洶，台北市政府水利處今（1日）上午8時，依照防颱整備工作標準作業流程，開始著手台北市河濱設施撤除作業，包括10座碼頭引橋、2座浮筒碼頭、111座景觀廁所和貨櫃等設施，並提醒市民避免前往河濱區域活動或停放車輛，尤其是地勢較低的「淡水河台北橋周邊沿線、百齡左、右岸河濱公園」。

水利處表示，海葵颱風的預估路徑往南修正，估計將提高對台北市的影響，颱風的外圍環流可能帶來間歇性降雨和強陣風，又考量到8月30至9月3日為「年度大潮」期間，河口的潮位會高於平時，導致市內的主要河川排水不易，若上游局部降雨將造成河川水位接近高灘地，市府可能隨時執行堤外封閉作業。

水利處提醒，市民朋友應避免前往河濱區域活動或停放車輛，尤其是地勢較低的「淡水河台北橋周邊沿線、百齡左、右岸河濱公園」等，保障自身生命財產安全。

水利處並說明，依照「河川管理辦法」規定，為了避免影響防洪安全，颱風來襲時，設在河川區域內之可移動式貨櫃、廁所、施工機具、車輛等等，都須全數撤離到堤內。也提醒民眾，撤離作業過程中，將出動大型吊卡車進行設施吊運，如有路過的需求，務必儘速通過，切勿好奇逗留或進入安全圍設範圍內，以維護自身安全。