海葵颱風直撲北部　北市晚間10點前宣布是否放颱風假

▲海葵上午8時最新位置及路徑預測。（圖／氣象局）



記者陳家祥／台北報導

海葵颱風直撲北部而來，預估將帶來較大風雨。台北市長蔣萬安1日上午主持颱風整備會議時表示，預計上午11點30分會再次開會討論，下午4點是否關閉水門。副市長李四川也指示，雖然明後2天是假日，但有民眾仍上班，人事處會與基北北桃聯繫明日是否停班停課，在今晚10點前對外公布。

蔣萬安31日晚間才結束雙城論壇自上海返台，9月1日上午就主持颱風整備會議。他表示，關於這次颱風很確定會從東北角宜蘭等地方登陸，下午就會發布海上颱風警報，晚間、或明天凌晨會發布陸上警報，所以今天關於水門只出不進會提到11點30分再次開會討論，屆時如果確定，是在下午4點宣佈水門關閉，會提早通知民眾儘速移車，11點30分一旦確定，儘早宣布相關簡訊、新聞發佈以及通知各公所、里辦等廣播。

蔣萬安也提到，警察局建議拖吊開始到水門關閉中間的時間，請警察局水利處相關單位保持聯繫，給予適當充足的時間完成拖吊作業。此外，這次風勢會比雨勢大，所以提醒都發局建管處或相關單位工地、住家招牌、施工吊具等要加強穩固或適當移除。

另外，蔣萬安也提醒，民政局、工務局及各區公所，針對土石流警示區以及老舊聚落、邊坡敏感區等，容易致災區域，再次加強巡檢，並掌握若是人員名冊，達到避災減災的作為。

▲海葵颱風暴風圈侵襲機率。（圖／中央氣象局）