「剛放下，等下就舉上來」　藍黨團譏黃士修不了解郭台銘行事風格

▲謝衣鳯（圖中）、曾銘宗（圖右）出席國民黨團30日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

2024總統參選人郭台銘競選辦公室發言人黃士修昨受訪時，表示郭對於國民黨徵召新北市長侯友宜參選2024總統一事已經放下，但看到國民黨警告要祭黨紀處分與郭站台的「小雞」，以及藍白基層對侯民調低迷、民眾黨2024總統參選人柯文哲民調下降的焦慮，所以決定參選。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（30日）說，黃士修剛接任發言人，可能不清楚郭台銘行事風格，「剛放下，等一下就舉上來」。

黃士修昨接受媒體人黃光芹專訪時指出，據他的理解，郭台銘本來對國民黨決定徵召侯友宜感到很難過，覺得莫名被幹掉、輸得不明不白，但約一個月後就放下了，退到第二線，幫助曾挺他的國民黨立委參選人，所以6月郭一直跟「小雞」接觸，然而國民黨開始說不要跟郭眉來眼去，包含羅智強說在野要整合，卻馬上被國民黨警告要黨紀處分，讓郭覺得怪怪的，加上郭跑基層後發現，地方一些人士很焦慮，認為侯友宜民調低迷、柯文哲下降，藍白基層都焦慮，所以決定參選。

對此，謝衣鳯30日在國民黨立法院黨團記者會上表示，過去一個月以來，她跟曾銘宗、國民黨秘書長黃健庭、組發會主委許宇甄、侯辦及各系統，共同去看所有立委候選人與地方重要領袖，大家共識是希望怎樣團結合作，贏得勝選。對於黨紀處分爭議，除非非常嚴重事情外，像在郭的場合詆毀國民黨，國民黨當然要用黨紀嚴格處理，但其他部分，大家都知道只要遵守黨的紅線就好。

謝衣鳯說，過去郭台銘不是總統參選人，但今天已經成為參選人，國民黨主席朱立倫也說未來黨紀會嚴明處罰跟郭站台的相關人士，這是在郭宣布參選後才做的說明，因此說之前有什麼相關黨紀，她認為應該是一個不清楚實際清況的，才會說出這樣的發言。

曾銘宗則表示，黃士修剛接任發言人，可能不清楚郭台銘行事風格，「剛放下，等一下就舉上來」，常常講話今天這樣，明天這樣，後天又不一樣，所以黃士修作為發言人，恐怕不了解郭的行事風格。