郭台銘參選泛藍族群已炸鍋　TPOC最新數據曝：負聲量達68％

▲郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）



記者詹宜庭／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前正式宣布以獨立參選人的身分投入總統大選，選舉情勢形成四腳督局面。根據TPOC台灣議題研究中心調查8月15日至8月28日之間的網路聲量顯示，郭台銘正式宣布參選總統當天，單日創下超過19.9萬則聲量；其中正負面聲量部分，正面聲量佔整體聲量的比例約32％，負面聲量比例則高達68％，好感度（P／N值）僅約0.47。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，透過蒐集8月15日至8月28日之間的網路輿情數據資料。根據數據結果顯示，郭台銘28日舉行記者會正式宣布參選總統當天，單日創下超過19.9萬則聲量，相較8月15日至8月27日之間，單日平均聲量約僅2.3萬則，成長幅度高達742％。

不過，TPOC台灣議題研究中心進一步分析，郭台銘在宣布參選當日，網路聲量的正聲量佔整體聲量的比例約32％，負面聲量比例高達68％，好感度（P／N值）只有約0.47。

▼郭台銘網路聲量趨勢圖。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供，點圖放大，下同）



中心表示，他們透過泛藍臉書社群28日的留言內容發現，質疑「郭台銘參選讓民進黨可以宣布當選」的聲量達41％；批評郭台銘是「沒信用的生意人」聲量比是34％；酸郭台銘是「攪局者」者比例則有15％；而幫郭加油的聲量僅佔1.8％，可見郭台銘參選總統一事，已引發泛藍族群炸鍋。

郭台銘宣布參選2024總統後，找來核能流言終結者創辦人黃士修擔任發言人兼連署總顧問，並邀請前衛生署長楊志良加入智庫團隊。不過，兩人過去都有失言爭議，根據網路數據分析結果，黃士修與楊志良兩人的負面聲量，在最近一年內都破萬則。其中，黃士修的負面聲量比為73％、好感度0.37，而楊志良的負面聲量比為77％、好感度僅0.31。