郭台銘盼再與柯文哲喝奶茶　民眾黨曝1前提：一定有機會

▲柯文哲、郭台銘出席台北市計程車公會普渡餐會。（圖／記者陳家祥攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘29日出席同場活動時，只見郭台銘已準備好飲料等柯，但柯文哲講了3句話就快閃離開，使郭台銘30日於臉書稱「希望有機會再一起喝杯奶茶共商國事」。對此，民眾黨發言人楊寶楨表示，相信未來一定有機會跟郭台銘商談國事，但應是「幕僚作業先行」，再討論與考慮候選人彼此之間是否見面。

針對柯文哲於29日場外下令黨員別喊「凍蒜」，以及郭台銘稱希望有機會和柯文哲一起喝奶茶共商國事，楊寶楨30日自錄影片回應，昨天主角是計程車工會的大家，民眾黨希望不要變得好像造勢場合；至於未來有無機會與郭台銘碰面聊國事，「我相信一定有機會，當然昨天那個場合，主角不是我們這些候選人，所以希望場合比較單純一點。」

楊寶楨強調，「我們認為接下來應該還是幕僚作業先行，再去討論、考慮是否安排候選人彼此之間會面。」

▲民眾黨發言人楊寶楨。（圖／記者湯興漢攝）

台北市計程車工會普渡餐會於29日晚間7時在建國橋下舉辦，柯營28日當晚並未公開發採通，但私下證實29日晚間7時有受邀參加此活動；而郭台銘陣營也於28日發布採通，上面寫著晚上7時到場。但楊寶楨29日上午受訪時表示，原先郭台銘是排定晚上8時出席，不知道是否得知柯文哲晚上7時與會，為了有同框畫面，特地把時間往前挪。

今天郭台銘於6時58分左右從活動最後方到場，並且以「大進場」模式，受到眾多支持者歡迎，而柯文哲則直到7時3分左右才抵達會場正前方，但聽聞郭台銘已入座，與競選總幹事黃珊珊、台北市議員黃瀞瑩、林珍羽和張志豪一行人站在會場門口外等待，並未直接進入會場。

隨後輪到郭台銘上台致詞，只見柯文哲也只有在場外靜靜地聽，媒體不斷追問「會不會覺得郭台銘誠意不夠」、「怎麼變成你在罰站等郭台銘？」但柯文哲都沒回應。

▲柯文哲站在場外乾等。（圖／記者袁茵攝）

不過，柯文哲難得開口2句話，就是問一旁的黃珊珊「稍後是否還要進場逐桌敬酒？」以及向台北市黨部要求，稍後進場時請黨員不要喊「凍蒜」，這時媒體再問「是不是想給郭台銘面子？」但柯文哲也沒有回應，一旁的幕僚僅說柯文哲30日會對外受訪。

而柯營一行人就這樣站在台下等郭台銘進場、致詞25分鐘，柯才走進會場致詞，並且在台上拿酒杯隔空與大家敬酒；柯文哲致詞時還特別提到，自己有收到工會理事長的邀請函，上面寫著「祈求戰爭遠離、世界平安」，而他就是這個心情。

柯文哲致詞結束後，走下台主動與郭台銘握手，但並未喝下主辦方原本準備的綠茶、檸檬紅茶，以及郭台銘準備的多種咖啡、茶、奶茶等飲料，並向郭台銘說聲「打個招呼再走」、「Long time no see」、「掰掰」，只見郭台銘似乎有許多話想說，還拍了拍柯文哲的肩膀，但柯卻連原定的逐桌敬酒都取消，快閃離開活動會場，連喝一杯茶都沒有。