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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃士修罵柯營見縫插針　民眾黨嗆：郭台銘原本安排8點到場

▲▼民眾黨主席柯文哲出席青年委員會招募記者會，青年參政代表陳世軒、楊寶楨，民眾黨青年團代表蕭紫珊，青年事務委員會成員等都出席這場記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲楊寶楨。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘、民眾黨總統參選人柯文哲於29日參與同場活動，但民眾黨發言人楊寶楨表示，該場活動兩人原應錯開一小時，不知郭是否得知柯晚上7時與會，特地把時間往前挪；郭台銘競選辦公室發言人黃士修30日則批「有心人士別見縫插針」，出席活動時間一直都是7時。對此，楊寶楨強調，民眾黨收到的就是郭台銘8時左右到場。

針對黃士修稱郭台銘出席活動的時間一直都是7時，要「有心人士」不應該歪曲事實見縫插針，楊寶楨30日自錄影片回應，民眾黨得知的訊息是「郭台銘原本是安排在8時左右到場」，但郭台銘陣營後來發布採通為7時，不太確定中間調整原因為何，不管怎樣都尊重郭辦安排。

▲▼民眾黨主席柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲在台下乾等。（圖／記者袁茵攝）

楊寶楨提及，柯文哲昨晚原本就是安排在7時左右抵達，後來7時初頭就抵達現場，發現郭台銘已在致詞，變成柯文哲在後方稍作等待，「後來郭台銘致詞時間比較長，現場也感覺到有點造勢意味，我們也不太確定，因為我們原本就被安排在7時，而郭台銘原本安排時間應往後一些，但他是提前抵達，可能主辦單位因此認為讓郭台銘先致詞。」尊重主辦單位時間上的安排。

台北市計程車工會普渡餐會於29日晚間7時在建國橋下舉辦，柯營28日當晚並未公開發採通，但私下證實29日晚間7時有受邀參加此活動；而郭台銘陣營也於28日發布採通，上面寫著晚上7時到場。但楊寶楨29日上午受訪時表示，原先郭台銘是排定晚上8時出席，不知道是否得知柯文哲晚上7時與會，為了有同框畫面，特地把時間往前挪。

面對媒體引述楊寶楨「郭把時間往前挪」言論，郭陣營新聞聯繫人洪于茜29日晚間在媒體群組稱「我們今天行程原定就是7點抵達，因有媒體誤解，特此說明。請不要再以訛傳訛，謝謝大家。」

而黃士修30日上午更是直言，郭台銘出席活動的時間一直都是7點，不知道為什麼有刻意提前故意要兩人同框的誤導說法，「呼籲有心人士，不應該歪曲事實見縫插針，刻意破壞在野整合可能性。」

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