她分析郭台銘參選到底影響　「藍立委選戰難打、民眾黨得利」

▲郭台銘宣布投入總統大選，引發各界熱議。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘投入2024總統大選，將以獨立參選人的身分展開連署，替總統選情增添變數，他是否會「參選到底」也備受關注。財經網美胡采蘋30日則在臉書分析，郭台銘若選到底，國民黨的立委參選人會陷入兩不得罪的困境，而民眾黨反而有機會爭取更大的支持。

胡采蘋分析，如果郭台銘參選到底，這次立委選戰，民進黨雖不會過半，但還是能取得所有政黨中最大的席次，因為藍營地方立委會陷入兩不得罪的困境，畢竟郭台銘還有至少10%支持度，就算不想要郭台銘的金援，也無法得罪泛藍中10%的選民；而就算接受郭台銘的金援，也不可能反藍旗，因為國民黨總統參選人侯友宜還有接近兩成支持率，藍營立委選戰會變得很難打，只能訴求中華民國保衛戰和個人政績。

胡采蘋提到，反而民眾黨有機會在這個局面下爭取更大支持，民眾黨總統參選人柯文哲票開出來越高，立委總席次才會越高，況且柯文哲現在是泛藍民調最高，完全沒有接受協調的必要，「現在還在擔心郭柯配的人真的是非常不了解柯P。」

「這種情況就是給我10億我也不退，3、50億才會考慮」，胡采蘋也直言，但郭台銘要是願拿3、50億，今天也不是這個局面了。