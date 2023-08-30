中共若沒收鴻海「郭台銘稱Yes」　曾銘宗：無法確保公司談什麼和平？

▲曾銘宗（右2）出席國民黨團30日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對鴻海創辦人郭台銘28日表示，若中共說要沒收鴻海，「我說Yes, please！Do it」，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（30日）表示，郭連一家公司的權益都沒辦法確保，談什麼中華民國和平穩定？且股東人數86萬，但郭只有考慮個人，做什麼國家領導人？談什麼兩岸穩定？談什麼國家重大利益？

郭台銘28日舉行「主流民意大聯盟記者會」，正式宣布參選2024總統，有外媒詢問郭在中國的投資是否因此受到北京當局威脅。郭台銘回應，如果中共說要把鴻海公司沒收，「我說Yes, please！Do it.如果願意犧牲自己的財產能換得他不打台灣，我願意犧牲，這證明我從來不受中共的控制」。郭還說，「中共來打我、沒收我財產沒關係，我現在還能養得起我自己，我不受威脅」。

對此，曾銘宗30日上午在國民黨立法院黨團記者會上表示，他從專業觀點提出兩點評論，第一、郭台銘想競選中華民國總統，說希望承擔更多責任，但想想看，連鴻海一家公司的權益都沒辦法確保，談什麼中華民國和平穩定？第二、翻開鴻海十大股東名冊，郭台銘股份也有12.57％，股東人數86萬，但郭只有考慮個人，沒有考慮其他股東權益，做什麼國家領導人？談什麼兩岸穩定？談什麼國家重大利益？