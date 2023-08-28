防範蘇拉颱風 黃偉哲巷要求加強防汛整備加速封堵雙春保安林破口
▲台南市長黃偉哲28日下午邀集市府防救災相關單位召開「蘇拉颱風防颱整備會議」，要求加強防汛整備加速封堵雙春保安林破口。（圖／記者林東良翻攝，下同）
記者林東良／台南報導
為因應蘇拉颱風逼近，台南市長黃偉哲28日下午邀集市府防救災相關單位召開「蘇拉颱風防颱整備會議」，會中指示抽水站、抽水機及水門功能要正常、雙春保安林破口要加速封堵，以因應大潮及潮浪。
水利局說明，目前市轄499台大型移動式抽水機，已預佈479台於低窪地區，另有20台機動機組可供調度、全市60座大型抽水站及水門皆已完成啟閉測試，妥善率為100％，此外，也已完成滯洪池預洩降作業，約可增加1100萬噸蓄水空間。
為降低安南區低窪處淹水風險，城西街已完成沉水式抽水機裝設及試運轉作業，並調派移動式抽水機即時支援抽排；另為避免海水倒灌，於城西街側溝裝設防潮閘門，避免受暴潮影響而積淹水，此外防水擋板3700片也分配予31個區公所及防災社區使用，並已宣導公所於積淹水熱點提前佈設，以降低沿海地區海水倒灌及積淹水風險。
此外，雙春海堤破口修復工程，林業署也著手辦理太空包、木樁、竹樁等材料採購、加工、施工便道整理及材料運送等整備作業，並於18日進場施工，外側打樁編柵擋浪、內側堆疊太空包覆土圍堤，25日完成破口封堵，土堤護坡長度20公尺、寬度10公尺、高度3公尺，目前持續加厚加固中；另水利署同步於外側沙灘載運土方養灘，養灘長度100公尺、寬度10公尺、高度3公尺，經檢視，高潮位時海水已無溢堤情形。
黃偉哲市長特別感謝林業署及水利署，齊力合作完成雙春保安林破口封堵，因應蘇拉颱風來襲，籲請中央明後兩日儘速趕工加固，市府也將密切關注颱風動向，中央地方共同合作守護台南雙春海岸。
水利局提醒市民朋友，可利用台南市政府官方Line群組、「台南水情即時通APP」，隨時瞭解水情狀況及氣象情資，提早進行防災及避災準備。另若發現側溝落水口、水溝蓋或私人溝渠有樹葉、雜物阻塞或塑膠墊覆蓋等情形，亦請市民朋友協助清除或通報市府1999市民服務熱線處置，以加速排水。
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