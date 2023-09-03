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海葵行進速度緩慢影響時序拉長 黃偉哲：市府嚴陣以待面對考驗

▲台南市政府「海葵颱風台南市災害應變中心」提升至一級開設，市長黃偉哲請各單位務必做好最後一次盤點檢查，必須要妥善率100％。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府「海葵颱風台南市災害應變中心」提升至一級開設，市長黃偉哲請各單位務必做好最後一次盤點檢查，必須要妥善率100％。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

依據中央氣象局預報資料，3日颱風暴風圈逐漸進入台灣東部及東南部陸地，東半部、南部地區及中部以北山區應加強戒備，嚴防強風豪雨，顧及市民的安全，台南市政府2日依據預報資料，發布3日台南市停班停課一日，「海葵颱風台南市災害應變中心」早上8時提升至一級開設。

▲台南市政府「海葵颱風台南市災害應變中心」提升至一級開設，市長黃偉哲請各單位務必做好最後一次盤點檢查，必須要妥善率100％。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲親自主持第一次工作會報，聽取相關資料後，表示午後中南部風雨會有增強的趨勢，裁示各單位嚴陣以待、面對考驗。黃偉哲表示，台南位處背風面，趁上午風雨尚不明顯，請各單位務必做好最後一次的盤點檢查，包括工具機組、人員、抽水機、抽水站、防水閘門等等，必須要妥善率100％。

會中他特別關心水庫儲水及洩洪的調節問題，倘雨量未達預期或過多，都會造成之後可能缺水或滿庫的疑慮，黃偉哲特別提醒第六河川局、農水署、自來水公司等相關單位，針對水庫調節性放水的措施做最精確的判斷，要預留空間作防洪準備，並密切注意排洪時下游水位升高的即時情況。

▲台南市政府「海葵颱風台南市災害應變中心」提升至一級開設，市長黃偉哲請各單位務必做好最後一次盤點檢查，必須要妥善率100％。（圖／記者林東良翻攝，下同）

水利局說明，已針對重要排水在建工程及抽水站完成巡查，499台移動式抽水機及60座抽水站都已完成巡查及試運轉；六成排水防潮閘已關閉。另外，轄內滯洪池總蓄水量約1,100萬噸，進行預洩降排空作業，以增加滯洪容量。

黃偉哲於會後前往仁德滯洪池及萬代橋工程地點視察。他表示，仁德滯洪池本即為減輕仁德地區水患而闢建，面積為24公頃，總滯洪量53萬噸，加上萬代橋改建讓通水斷面打開，目前雖然橋梁繼續施工中，但已打開三爺溪瓶頸段，已解決大部分排水問題，相信可大幅改善仁德、永康、大灣的水患問題。

▲台南市政府「海葵颱風台南市災害應變中心」提升至一級開設，市長黃偉哲請各單位務必做好最後一次盤點檢查，必須要妥善率100％。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲提到，海葵颱風接觸陸地後速度變慢，影響台灣的時間以及範圍都拉長拉寬，台南面對颱風加上大潮的情況，市府團隊也正在從過去經驗學習如何調節應對，讓遇大潮時的積水狀況減低，希望這次台灣、台南能順利度過颱風危機。

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