台南國際遊艇生活節將登場　黃偉哲邀請民眾坐遊艇看演唱會逛市集

▲台南市政府舉辦首屆「2023台南國際遊艇生活節」，將於亞果台南安平遊艇碼頭登場，市長黃偉哲邀請民眾一起來坐遊艇看演唱會逛市集。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

想體驗搭遊艇乘風破浪快感？台南市政府首屆「2023台南國際遊艇生活節」，將於9/9、9/10在亞果台南安平遊艇碼頭登場，市長黃偉哲表示，台南遊艇生活節活動精彩，包括演唱會、遊艇繞港體驗、特色市集與觀光論壇等，他強調「遊艇休閒娛樂，高貴不貴」，歡迎全國民眾來台南，體驗海洋遊艇新生活。





市府5日上午於永華市政中心召開記者會，市長黃偉哲、市議員許至椿、王家貞、李啟維、林美燕，及各觀光產業公協會代表邀請大家，周末來台南參加遊艇生活節精采活動。



黃偉哲表示，台南得天獨厚，擁有約68公里長的海岸線，具備發展海洋觀光遊憩的潛力，加上台南安平的碼頭潮差只有48公分，水域靜穩度佳，而且離市區也很近，推展親水活動或是民眾搭遊艇遊玩，都非常適合。



黃偉哲也提到，過去遊艇常讓人覺得高不可攀，但隨著國內引進遊艇越來越多，遊艇娛樂也逐漸被一般人熟悉，為讓大眾更了解遊艇休閒產業，有機會親自乘坐遊艇徜徉大海，市府與中央交通部合作，盼藉由台南國際遊艇生活節，推廣遊艇觀光，也進一步提升安平港國際能見度。





今年首度辦理「2023 台南國際遊艇生活節」，活動內容精彩豐富，包含「遊艇觀光論壇」(9/10上午9點至12 點）、「遊艇繞港體驗」（9/9-9/10上午10點至下午18 點）、「特色市集」（9/9-9/110下午13點至晚上20點）以及「港濱演唱會」（9/9-9/10下午 13點30 分至晚上19點30分），特別邀請林昱君Ludy Lin、溫室雜草、海豚刑警、南西肯恩、冰球樂團、LINION、吳獻、Everydaze 等2天共8組人氣樂團在港邊接力開唱，精彩可期。





觀旅局表示，本次遊艇生活節以台南安平亞果碼頭為中心，結合在地文化、特色市集、樂團演唱以及遊艇觀光資源，鼓勵民眾親近海洋、認識台南的海洋文化。活動當日，民眾除了可以登船參觀，欣賞遊艇內部的裝潢設計與欣賞港濱風情，還可體驗遊艇繞港(每日限定名額)，讓船長帶領您駛入海洋，體會乘風破浪的快感。另外，現場亦有La Rue文創設計品牌打造超過60組的創意市集，讓遊客有得吃、有得逛又有得玩。更多活動訊息請搜尋「2023台南國際遊艇生活節」臉書粉絲專頁。