　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台南國際遊艇生活節將登場　黃偉哲邀請民眾坐遊艇看演唱會逛市集

▲台南市政府舉辦首屆「2023台南國際遊艇生活節」，將於亞果台南安平遊艇碼頭登場，市長黃偉哲邀請民眾一起來坐遊艇看演唱會逛市集。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府舉辦首屆「2023台南國際遊艇生活節」，將於亞果台南安平遊艇碼頭登場，市長黃偉哲邀請民眾一起來坐遊艇看演唱會逛市集。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

想體驗搭遊艇乘風破浪快感？台南市政府首屆「2023台南國際遊艇生活節」，將於9/9、9/10在亞果台南安平遊艇碼頭登場，市長黃偉哲表示，台南遊艇生活節活動精彩，包括演唱會、遊艇繞港體驗、特色市集與觀光論壇等，他強調「遊艇休閒娛樂，高貴不貴」，歡迎全國民眾來台南，體驗海洋遊艇新生活。

▲台南市政府舉辦首屆「2023台南國際遊艇生活節」，將於亞果台南安平遊艇碼頭登場，市長黃偉哲邀請民眾一起來坐遊艇看演唱會逛市集。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市府5日上午於永華市政中心召開記者會，市長黃偉哲、市議員許至椿、王家貞、李啟維、林美燕，及各觀光產業公協會代表邀請大家，周末來台南參加遊艇生活節精采活動。

黃偉哲表示，台南得天獨厚，擁有約68公里長的海岸線，具備發展海洋觀光遊憩的潛力，加上台南安平的碼頭潮差只有48公分，水域靜穩度佳，而且離市區也很近，推展親水活動或是民眾搭遊艇遊玩，都非常適合。

黃偉哲也提到，過去遊艇常讓人覺得高不可攀，但隨著國內引進遊艇越來越多，遊艇娛樂也逐漸被一般人熟悉，為讓大眾更了解遊艇休閒產業，有機會親自乘坐遊艇徜徉大海，市府與中央交通部合作，盼藉由台南國際遊艇生活節，推廣遊艇觀光，也進一步提升安平港國際能見度。

▲台南市政府舉辦首屆「2023台南國際遊艇生活節」，將於亞果台南安平遊艇碼頭登場，市長黃偉哲邀請民眾一起來坐遊艇看演唱會逛市集。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今年首度辦理「2023 台南國際遊艇生活節」，活動內容精彩豐富，包含「遊艇觀光論壇」(9/10上午9點至12 點）、「遊艇繞港體驗」（9/9-9/10上午10點至下午18 點）、「特色市集」（9/9-9/110下午13點至晚上20點）以及「港濱演唱會」（9/9-9/10下午 13點30 分至晚上19點30分），特別邀請林昱君Ludy Lin、溫室雜草、海豚刑警、南西肯恩、冰球樂團、LINION、吳獻、Everydaze 等2天共8組人氣樂團在港邊接力開唱，精彩可期。

▲台南市政府舉辦首屆「2023台南國際遊艇生活節」，將於亞果台南安平遊艇碼頭登場，市長黃偉哲邀請民眾一起來坐遊艇看演唱會逛市集。（圖／記者林東良翻攝，下同）

觀旅局表示，本次遊艇生活節以台南安平亞果碼頭為中心，結合在地文化、特色市集、樂團演唱以及遊艇觀光資源，鼓勵民眾親近海洋、認識台南的海洋文化。活動當日，民眾除了可以登船參觀，欣賞遊艇內部的裝潢設計與欣賞港濱風情，還可體驗遊艇繞港(每日限定名額)，讓船長帶領您駛入海洋，體會乘風破浪的快感。另外，現場亦有La Rue文創設計品牌打造超過60組的創意市集，讓遊客有得吃、有得逛又有得玩。更多活動訊息請搜尋「2023台南國際遊艇生活節」臉書粉絲專頁。

ET快訊
郭台銘副手4條件曝光！　親揭關鍵
快訊／涉收賄勒索逾千萬　前台南議長郭信良遭起訴
新颱「鴛鴦」最快今生成　專家：不會再搞變化多端路徑
30歲男隆鼻求財死亡　整形名醫判賠556萬
吃飯「出現1症狀」恐是癌症警訊！　千萬別輕忽
LIVE／男偶像被爆嫖妓約砲！郭台銘傳握死亡筆記本　科技男中
國小兒聯絡簿寫「訂簽Chinese筆」　家長轟爆：學校要求的
快訊／科技男中大樂透0.53億！　用小孩生日養牌10年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

鼓勵婦女再就業　雲嘉南分署職前訓助2寶媽轉職消防領域

台南國際遊艇生活節將登場　黃偉哲邀請民眾坐遊艇看演唱會逛市集

瓶鼻海豚擱淺台南黃金海岸沙灘　海巡、民眾合力搶救

「天眼」全方位監控！新北市科技執法佈局領先　快速揪出噪音及改管的車輛　還「靜」於民

東港警分局東濱所專屬Logo　超酷「墨鏡鴿」亮相

生日趴壽星外出吸毒菸遭逮　窘無人切蛋糕

「2023世界客家博覽會」緣起　鍾東錦透露因「這姓氏」大會引發想

桃園公費九價HPV疫苗　守護國中女生健康9月起入校接種

高齡化失智症人口增長　桃園推估約1萬4358人失智

名額有限！機車道路安全駕駛訓練　最高可獲得2500元補助

台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

任容萱送「全家回憶」Selina哭慘　她驕傲：她愛我，全世界都羨慕

超消暑！日男發明涼感神器　塞進T恤自動把風「扇」進來

伯朗大道淹成「伯朗大海」開車經過驚呆：水上樂園？

車廂搜出18塊遺骸＋2顆牙 太魯閣號再尋獲10袋↑物品

男租千萬敞篷跑車酒駕被逮　吊牌2年...恐面臨天價求償！

海葵颱風今晨２次登陸　本島今晚脫離暴風圈！

鼓勵婦女再就業　雲嘉南分署職前訓助2寶媽轉職消防領域

台南國際遊艇生活節將登場　黃偉哲邀請民眾坐遊艇看演唱會逛市集

瓶鼻海豚擱淺台南黃金海岸沙灘　海巡、民眾合力搶救

「天眼」全方位監控！新北市科技執法佈局領先　快速揪出噪音及改管的車輛　還「靜」於民

東港警分局東濱所專屬Logo　超酷「墨鏡鴿」亮相

生日趴壽星外出吸毒菸遭逮　窘無人切蛋糕

「2023世界客家博覽會」緣起　鍾東錦透露因「這姓氏」大會引發想

桃園公費九價HPV疫苗　守護國中女生健康9月起入校接種

高齡化失智症人口增長　桃園推估約1萬4358人失智

名額有限！機車道路安全駕駛訓練　最高可獲得2500元補助

北市文山區再增1例登革熱！40多歲男曾去台南

阿本揭《棒棒糖》位階內幕！　感嘆「公司資源都放在一軍上」

偏執性民族主義蔓延　台灣要在供應鏈亂流中摸好出路

控泰山賤賣全家持股　龍邦董座劉偉龍挨告誹謗不起訴

涉收賄勒索逾千萬元　前台南市議長郭信良遭起訴

民進黨控藍白是抹黑大聯盟　點名柯文哲「造謠慣犯」

郭台銘副手4條件曝光！　親揭關鍵「一定是女性、能力比我強」

民眾黨幹部涉黑連環爆　他點原因：網路上「指黑中心」每天更新

友人批「讓我思考一下好嗎？」沒禮貌　眾人揪1巨雷：不開心

新田真劍佑15部影劇推薦！《航海王》索隆超帥還原、是漫改電影專業戶

地方熱門新聞

桃園鬧區突封路　竟是女子墜落死亡

新竹溪水變「藍色多惱河」 禍首找到

許淑華赴信義鄉東埔會勘土石流災情

鳥松路樹倒　夢時代旁淹慘了

桃園男打球後突頭暈冒冷汗　心肌梗塞及時救回

海葵重創花蓮農損慘重！縣府爭取現金救助

台中環中路、豐原大道紅黃線明早拖吊

台電人員搶修　南投萬戶全數復電

新北市科技執法佈局領先速揪噪音

三重果菜市場福德宮普渡　10萬元供品贈弱勢

猶如電影！台中望高寮現火燒雲美景

蘇俊賓赴欣榮協商　垃圾車準點收運可望解決

「2023世界客家博覽會」緣起　鍾東錦道原由

機車道路安全駕駛訓練　最高可獲得2500元補助

更多熱門

相關新聞

瓶鼻海豚擱淺台南黃金海岸沙灘

瓶鼻海豚擱淺台南黃金海岸沙灘

台南市南區黃金海岸5日上午7時多，有早起民眾發現有隻海豚擱淺在沙灘上，民眾雖曾合力將海豚抬回水中，但海豚虛弱無力自行游回大海，又被海水衝上沙灘，海巡人員到場救援，並通報鯨豚救援中心人員到場救援。

海葵遠颺　台南市5日正常上班上課

海葵遠颺　台南市5日正常上班上課

黃偉哲責成市府團隊迅速恢復市容

黃偉哲責成市府團隊迅速恢復市容

海葵颱風來襲台南停電21582戶搶修全部復電

海葵颱風來襲台南停電21582戶搶修全部復電

颱風來襲台南21050戶停電　550戶待搶修

颱風來襲台南21050戶停電　550戶待搶修

關鍵字：

台南遊艇黃偉哲演唱會市集

讀者迴響

熱門新聞

即／侯友宜將有「重大宣布」！

展瑞拆夥哥哥！吵架原因曝光

人夫「LINE偷情新招」！網友驚：還有這招

年過40歲「飄老人味」！醫曝3原因：這2部位最臭

快訊／鼓山醉男充電線被拔暴走墜海！送醫不治

他吃完螯龍蝦堡呼吸困難！麥當勞回應了

男偶像遭台網紅女友「爆嫖妓又約砲」！

上班8天被扣8萬！海底撈員工怒曬明細...網挺爆店家

85大樓剩養蚊子　網：黃毒都在那

快訊／海葵陸警05：30解除　鴛鴦估今生成

日本單親媽哭訴　「只有台灣人接受我」

加油爽中1000萬！4張3~4月大獎發票沒人領　今錯過就沒了

突收「信用卡1800元年費」！好市多會員傻了

柯震東健身一半「下面大鵰現形」！他尷尬認了起反應

6星座「桃花最旺」從不缺伴　第1名越老越迷人

更多

最夯影音

更多
台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！
台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

任容萱送「全家回憶」Selina哭慘　她驕傲：她愛我，全世界都羨慕

任容萱送「全家回憶」Selina哭慘　她驕傲：她愛我，全世界都羨慕

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面