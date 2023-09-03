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颱風前夕視察登革熱疫情熱區　黃偉哲向民眾宣導落實孳清

▲台南市長黃偉哲，特別前往南區兩處登革熱疫情熱區視察，向居民宣導防颱之餘也要落實「巡、倒、清、刷」，以免登革熱疫情擴散。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲，特別前往南區兩處登革熱疫情熱區視察，向居民宣導防颱之餘也要落實「巡、倒、清、刷」，以免登革熱疫情擴散。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

海葵颱風預計3日午後將登陸台東，台南市長黃偉哲一早即至災害應變中心主持工作會報，了解各單位防颱整備情形，責成各單位務必做好準備，因應瞬息萬變的風災及颱風挾帶的可觀雨量。隨後他特別前往南區兩處登革熱疫情熱區視察，向居民宣導防颱之餘也要落實「巡、倒、清、刷」，以免登革熱疫情擴散。

▲台南市長黃偉哲，特別前往南區兩處登革熱疫情熱區視察，向居民宣導防颱之餘也要落實「巡、倒、清、刷」，以免登革熱疫情擴散。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲強調，防疫與防颱一樣重要，除了做好防颱準備，面臨登革熱疫情升溫，請民眾一定要移除家戶內外閒置容器，仍須使用的容器則應妥善收好、倒置或加蓋，避免雨水流入孳生病媒蚊。

黃偉哲也提醒市民，在家中仍要注意防蚊，可穿著淺色長袖衣褲，使用捕蚊燈、蚊帳、防蚊掛片及防蚊液等，外出時則可穿著長袖，避免被病媒蚊叮咬。颱風後，應仔細巡視家戶內外環境，特別是容易忽略的頂樓、地下室、屋後溝、天溝等，雨後一定要再次檢視，以免積水孳生病媒蚊。

▲台南市長黃偉哲，特別前往南區兩處登革熱疫情熱區視察，向居民宣導防颱之餘也要落實「巡、倒、清、刷」，以免登革熱疫情擴散。（圖／記者林東良翻攝，下同）

衛生局指出，為預防颱風後登革熱病例攀升，台南市政府登革熱防疫人員在颱風來臨前夕，仍持續進行社區孳生源清除及稽查任務。針對確診個案及其周邊家戶，逐戶進行孳清及衛教，並逐一放置按壓式噴霧罐滅蚊。

▲台南市長黃偉哲，特別前往南區兩處登革熱疫情熱區視察，向居民宣導防颱之餘也要落實「巡、倒、清、刷」，以免登革熱疫情擴散。（圖／記者林東良翻攝，下同）

衛生局提醒，有疑似登革熱症狀且有登革熱流行區域活動史的市民應儘速主動前往接受篩檢，台南市37區衛生所皆有提供登革熱快篩採檢服務，台南市登革熱NS1快篩合約院所相關資訊請參閱台南市政府登革熱防治中心網頁https://gov.tw/zv9 或洽06-3366366防疫專線。

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