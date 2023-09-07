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南得極品中秋好禮　黃偉哲推薦中秋採購買台南呷好味

▲台南一夫水產榮獲今年漁業署水產精品獎，推出海水晶晶蝦、藍寶石草蝦等，讓大家吃好蝦過中秋。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南一夫水產榮獲今年漁業署水產精品獎，推出海水晶晶蝦、藍寶石草蝦等，讓大家吃好蝦過中秋。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中秋佳節將至，也是文旦產季時節，台南市政府推廣台南在地優質農產品標章相關中秋禮盒、烤肉食材、聚會零嘴，中秋採購一次備齊，既有在地特色又有健康美味，黃偉哲市長推薦9月系列中秋展售及文旦節活動，讓全國消費者好吃柚好玩！

▲台南一夫水產榮獲今年漁業署水產精品獎，推出海水晶晶蝦、藍寶石草蝦等，讓大家吃好蝦過中秋。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南一夫水產榮獲今年漁業署水產精品獎，推出海水晶晶蝦、藍寶石草蝦等，讓大家吃好蝦過中秋。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲南市區漁會的西瓜綿鱸魚湯及西瓜綿虱目魚湯禮盒是熱銷口碑產品，另有今年度新研發的幸福正成功魚酥餅，是中秋送禮好選擇。

市長黃偉哲表示，中秋佳節將至，因應民眾送禮想要別出新裁，買在地特色、買健康美味，向消費者推薦選購南得極品中秋好禮。裡面有產地農會及小農文旦、當季水果、鳳梨酥、魚酥餅、龍眼乾等伴手禮盒、牧場生鮮全雞、還有台南漁友的優質魚蝦產品，包括今年榮獲漁業署海宴水產精品獎的一夫水產等，眾多優質產品歡迎參考選購。

▲台南一夫水產榮獲今年漁業署水產精品獎，推出海水晶晶蝦、藍寶石草蝦等，讓大家吃好蝦過中秋。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲大自然綜合農場土雞採放養，推出生鮮全雞及低雞精禮盒。

麻豆區農會表示，台南是全台最大文旦產區，麻豆又是台南最大產區，今年文旦節將在9/16、17兩天在總爺藝文中心舉辦，麻豆區週邊還有農會精品超市、柚兒園彩繪牆、麻豆代天府，以及特色產品麻豆碗粿、麻豆文旦，歡迎全國民眾前來同樂。

▲台南一夫水產榮獲今年漁業署水產精品獎，推出海水晶晶蝦、藍寶石草蝦等，讓大家吃好蝦過中秋。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲新市區農會表示該會青春居酒屋毛豆系列產品是主打招牌。其中毛豆香腸禮盒等應節產品熱銷，中秋檔期宅配訂單已額滿。

南市區漁會表示，漁會精心研製虱目魚製成魚酥調配出外酥內鬆的魚酥餅，有幸福正成功禮盒以及旅遊書兩種包裝可以挑選；另外還有口味層次豐富的獨家鱻味餅，由三種海鮮(蒸蚵、烤蝦、烤魚)以及十三種香料調配而成。以及長期熱銷的西瓜綿鱸魚/虱目魚禮盒，採用在地台南古早味西瓜綿及鮮魚熬煮，魚湯鮮美，回甘滋補。

▲台南一夫水產榮獲今年漁業署水產精品獎，推出海水晶晶蝦、藍寶石草蝦等，讓大家吃好蝦過中秋。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府農業局長李建裕表示，農業局在9月文旦產季，積極推廣國內外文旦推廣拓銷活動，還有多場次本市及消費地展售活動。這次特別製作中秋好禮DM裡面有南市區漁會的幸福正成功魚酥餅、西瓜綿虱目魚、鱸魚湯禮盒、新化區農會的麻油、鳳梨酥、新纖脆棒禮盒、大自然綜合農場的滴雞精、生鮮全雞、南縣區漁會的魚鬆脯禮盒、一夫水產及國基漁場的虱目魚肚、霸王蝦等中秋水產組合、在地小農農芒的芭樂、樂咖田庄農場的酪梨、以及東山山頂壯圓柴焙龍眼乾禮盒、桂圓仙草銀耳露禮盒等。中秋夜，團圓月，買台南，呷好味！歡迎參考相關訂購資訊(https://ppt.cc/flwzux)。

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關鍵字：

中秋好禮黃偉哲台南呷好味

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