海葵颱風暴風圈遠離　黃偉哲責成市府團隊迅速恢復市容

▲海葵颱風暴風圈逐漸遠離，台南市政府4日在各局處通力合作下，以最快的速度迅速恢復市容環境與交通的通行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

海葵颱風暴風圈逐漸遠離，台南市政府4日在各局處通力合作下，以最快的速度迅速恢復市容環境與交通的通行，目前各主要道路已經完成清理，恢復正常行駛狀態，另根據統計南市累積停電戶為21582戶，於4日下午6時均已全數修復復電。

市府指出，針對海葵颱風災情統計截至4日下午5時止，路樹災情總計為196件，廣告招牌災情為20件，工務局獲報後均立即出動人員與機具前往處理，將對交通的影響將到最低。

環保局部分，4日出動清潔隊1100多名人力，清除市區路樹倒塌及散落街道的樹枝及垃圾，總計清出約32噸垃圾及樹枝(葉)，後續將持續清理至市容完全恢復整潔。環保局也提醒民眾，5日全市垃圾都有收運，如需相關資訊，可下載「台南環保通」APP或撥打各區清潔隊的電話。

黃偉哲表示，提醒市民朋友於颱風過後兩週內，登革熱病例數會明顯增加，請民眾務必巡視居家周遭環境及清理積水容器，落實「巡、倒、清、刷」，消除登革熱病媒蚊孳生源，並呼籲民眾清理家園時記得穿著長袖衣褲或噴灑防蚊液，保護自己不被蚊蟲叮咬，共同防治登革熱。