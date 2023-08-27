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不只救火還要救護　南消救護中隊與七大聯手讓你成為救護勇者！

▲台南市消防局第七大隊與救護中隊於27日下午於中正分隊舉辦「小小消防體驗營-救護勇者」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第七大隊與救護中隊於27日下午於中正分隊舉辦「小小消防體驗營-救護勇者」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為了推廣台南市民正確的緊急救護處置知識，台南市消防局第七大隊與救護中隊於27日下午於中正分隊舉辦「小小消防體驗營-救護勇者」，讓家長小朋友學習在面對心跳停止及異物哽塞的狀況時，該如何處置，透過生動的體驗，達到寓教於樂的目的。

▲台南市消防局第七大隊與救護中隊於27日下午於中正分隊舉辦「小小消防體驗營-救護勇者」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次救護勇者活動為消防局第七大隊、救護中隊與星星國新生命小組教會共同辦理，分為三站闖關項目，分別為「模擬119撥打實境」、「救護裝備穿戴體驗」、「學習CPR與哈姆立克」，過程中還有救護員大頭寶寶隨機找小朋友拍照，讓大小朋友在豐富的節目中，了解消防隊不只有救火而已，更要擔任救護勇者執行緊急救護任務！過程中除了救護中隊的精采講解外，還有星星國新生命小組教會的成員擔任隊輔，引導並陪同大小朋友來融入活動，讓本次活動更顯特別。

▲台南市消防局第七大隊與救護中隊於27日下午於中正分隊舉辦「小小消防體驗營-救護勇者」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第七大隊大隊長石家源表示，透過本次救護勇者活動，將CPR、AED操作及異物哽塞排除-哈姆立克急救處置等技術，用生動有趣的方式，灌輸民眾最新救護觀念，保障生命財產安全，更感謝救護中隊及星星國新生命小組教會舉辦這麼有意義的活動。

▲台南市消防局第七大隊與救護中隊於27日下午於中正分隊舉辦「小小消防體驗營-救護勇者」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，消防局是市民最堅強的後盾，期望能藉本次豐富多元的活動，讓大小朋友學習各項救護技能，消防局也強調堅持廉潔，杜絕任何貪腐情事，公事上依相關法規辦理，秉持正直誠信、專業尊嚴來落實職場安全。

▲台南市消防局第七大隊與救護中隊於27日下午於中正分隊舉辦「小小消防體驗營-救護勇者」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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