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大橋高級救護隊車禍救護完善視病猶親　民眾親自致謝

▲台南市消防局第五大隊大橋高級救護隊陳偉柏與陳彥蓉，進行車禍急救處置後送往醫院並康復出院，蔡林女士之子女，特前往第五大隊大橋高級隊表達感謝之意。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第五大隊大橋高級救護隊陳偉柏與陳彥蓉，進行車禍急救處置後送往醫院並康復出院，蔡林女士之子女，特前往第五大隊大橋高級隊表達感謝之意。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市永康區1名蔡林女士，8月11日晚間８時許騎自行車在機車地下道發生交通事故，經消防局第五大隊大橋高級救護隊陳偉柏與陳彥蓉，進行急救處置後送往醫院並康復出院，蔡林女士之子女為感謝救護人員，特前往第五大隊大橋高級隊表達感謝之意，惟其子女為人低調，婉拒拍照留念。

救護人員表示，8月11日接獲報案抵達現場後，發現蔡林女士因騎自行車不慎摔倒發生事故，當時因夜晚視線不佳，經救護人員評估現場環境安全後，始檢傷蔡琳女士受傷情形，發現其意識雖清楚，惟左腕變形及上右二門牙斷裂，且臉部多處擦傷，經神經學檢查後無異常，給予清洗傷口、包紮止血且骨折固定後，後送成大醫院就醫，並於救護車上定時2次評估其狀況。

▲台南市消防局第五大隊大橋高級救護隊陳偉柏與陳彥蓉，進行車禍急救處置後送往醫院並康復出院，蔡林女士之子女，特前往第五大隊大橋高級隊表達感謝之意。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，此次案件雖為一般車禍救護勤務，到達現場後依照創傷流程為患者進行處置，救護人員當時以和緩且充滿關心的言語向患者解釋並做檢查，視病猶親，執勤態度良好又專業，處置完善，且狀況當下協助安撫家屬緊張的情緒，令家屬在車禍當下感受到溫暖。獲得民眾的肯定，也鼓舞消防人員士氣，讓同仁在這份工作上更有成就感及使命感！

消防局長李明峯表示，救護人員除展現救謢專業外，還獲得民眾讚賞，值得肯定。消防局將持續推動及辦理高品質救護技術，各大隊定期辦理救護複訓，讓各位消防同仁在救護專業領域上持續精進，並加強IV注射、骨針給藥、創傷救護急救、提升OHCA到院存活率等專業技能，以期讓更多需要緊急救援的人民獲得援助，並要求同仁要恪守廉政倫理規範，感謝民眾愛心，也給予同仁執勤上的鼓勵。

五大隊長鄭誌峰表示，五大隊定期會安排救護教官至各單位實施救護基礎及進階訓練，以期救護人員持續精進救護技能，也感謝民眾至大橋救護隊致謝，救人乃救護人員天職，善盡職責與專業本是消防人員義務，再次感謝蔡林女士子女致隊感謝之意，並預祝早日康復。

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