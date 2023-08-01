台南市消新營高級救護隊陳世欽　榮獲2023年十大傑出救護技術員

▲台南市長黃偉哲，頒獎表揚榮獲2023年十大傑出救護技術員陳世欽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局陳世欽，榮獲2023年十大傑出救護技術員特優之殊榮，黃偉哲市長在8月1日市政會議中親自表揚得獎人員。

消防救護人員陳世欽，自警校畢業後執行警務工作時，面對民眾需要急救處置時，自己卻束手無策，因此毅然轉任消防人員；為了讓自己在救護技術上不斷的提升，他積極參與各項救護訓練，取得PHTLS、ACLS、ETTC、APLS(PALS)等急救証照，在多次參與重大意外事故救護任務中，搶救瀕死病患使得康復出院，他說可以即時挽救一個家庭的破碎，看到患者、家屬感激的眼神，一切辛苦都值得。

市長黃偉哲表示，民眾遭到緊急傷病的第一道關卡，就是向消防局求助，消防局負責到院前的緊急救護工作相當繁重，是急診室的延伸，即時的給予求救者急救處置，挽救市民生命；他對於消防局連續12年所推薦的優秀人員皆獲選十大傑出救護技術員感到欣慰，消防局對於提升緊急救護品質的努力不遺餘力，近年急救成功率成長到31.9％，期勉消防局能持續進步。

消防局李明峯局長說，陳世欽對緊急救護工作具有高度熱忱，在救護勤務、教育、品管參與皆有優異的表現，消防局將持續培養優秀人才，優化緊急救護裝備，守護市民的安全。