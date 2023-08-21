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山道的孩子變成高救護技術員　南消五大隊義消招募創意宣導

▲台南市消防局第五大隊結合目前網路正夯的話題「山道的猴子」，轉化成「山道的孩子，變成高救護技術員EMT-P」的創意宣導故事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第五大隊結合目前網路正夯的話題「山道的猴子」，轉化成「山道的孩子，變成高救護技術員EMT-P」的創意宣導故事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第五大隊結合目前網路正夯的話題「山道的猴子」，轉化成「山道的孩子，變成高救護技術員EMT-P」的創意宣導故事，進行義消招募創意宣導。

▲台南市消防局第五大隊結合目前網路正夯的話題「山道的猴子」，轉化成「山道的孩子，變成高救護技術員EMT-P」的創意宣導故事。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市消防局第五大隊結合目前網路正夯的話題「山道的猴子」，轉化成「山道的孩子，變成高救護技術員EMT-P」的創意宣導故事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南消五大隊轄內182線台南龍崎與高雄內門交會處，有一知名「水桶彎」，機車騎士視此道路為「跑山聖地」之一，從西側前端26公里的龍湖宮，往東至29.5公里處，機車事故頻傳，自今年1月起，截至8月21日，已經發生28件由消防人員出勤救護的車禍案件，也利用此次宣導提醒用路人行駛台182縣時，小心行車安全。

▲台南市消防局第五大隊結合目前網路正夯的話題「山道的猴子」，轉化成「山道的孩子，變成高救護技術員EMT-P」的創意宣導故事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第五大隊藉此宣導招募熱血義消（男性應服滿兵役為原則），只要符合年滿20歲、身體健康，具有愛心、犠牲奉獻、服務熱誠、未曾受有期徒刑或感訓處分之裁判確定者等審核規範；而參加義消救護中隊資格須年滿20歲、無不良素行、需具備初級救護技術員(EMT-1)以上等級之訓練合格者，可洽詢各地消防分隊。

▲台南市消防局第五大隊結合目前網路正夯的話題「山道的猴子」，轉化成「山道的孩子，變成高救護技術員EMT-P」的創意宣導故事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，為因應「釋字785號解釋勤休調整案」，配合改善消防人員勤休制度，消防局請增編制員額477人，2022年10月已完成修編，修編後台南市消防服務人口比將達1比1100，將優於消防署所提2023年全國消防服務人口比預期目標1比1300。而有志一同參與府城義消召募計畫，秉持對自己、對家人、對社區、對這個城市責任感，協助消防局一起來為維護消防公安而努力，宣示「自己財產自己護，即時消災才是福」，共同打造安全大台南。

▲台南市消防局第五大隊結合目前網路正夯的話題「山道的猴子」，轉化成「山道的孩子，變成高救護技術員EMT-P」的創意宣導故事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，第五大隊利用創意宣導，結合時下話題，增加討論度，值得嘉許，而消防局除持續爭取預算員額外，針對義消基本訓練課程中將提供各式災害預防、災害搶救、緊急救護等專業技能知識，提升消防緊急應變能力，另鼓勵企業場所業者擇派員工加入義勇消防行列，藉此培植員工初期消防救災應變能力，提升場所自我消防防護能量。

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