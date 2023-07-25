急救先鋒蘇兆民　台南救護e化系統真大心

▲台南市消防局以「台南市e化救護系統 」榮獲2023年APSAA亞太暨台灣永續行動獎最高榮譽金獎，背後推手是消防局第五救災救護大隊組長蘇兆民。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲上任後，積極以古都蛻化轉型智慧城市，以科技導入城市治理為施政目標，豐碩成果有目共睹，在災害預防上，消防局積極發展新興救災科技，提升到院前緊急救護成功率，同時強化消防裝備器材、車輛及人力，透過創新改善，以有限資源提高消防救災量能，成果豐碩。

消防局以「台南市e化救護系統 」榮獲2023年APSAA亞太暨台灣永續行動獎最高榮譽金獎，背後推手是消防局第五救災救護大隊組長蘇兆民，他長期站在第一線投入救災救護的基層消防，最能在每一次的過程中，辯證救護流程及社會政策的實用性，以及提供日後修正的實務見解。

41歲的蘇兆民從基層消防經驗，更能體會警消醫護在面對生命流失的恐懼與無奈，這樣的心情也促使大家在每一次事件後，檢討如何減少遺憾，因而討論出許多方案。這些方案在黃偉哲市長就任之初，由消防局李明峯局長親向市長面報，希望能將救護紀錄表電子化加速消防救援，為每一位傷病患爭取救治的時間。能讓市民更安全的計畫，獲得黃偉哲市長高度支持，2019年提撥630萬元規劃「台南市電子化救護紀錄管理應用系統」，建立消防局、衛生局及13間醫院的整合通報系統並於隔年全面執行。

蘇兆民進一步說明，救護車輛透過救護平板及無線電，將患者生命徵象、十二導程心電圖、EMT評估處置等資訊圖資立即傳送醫院，通知病患危急狀況與到院時間，讓醫院可預做準備及整合大量傷病患現場的拍拍尺、到院後之品質管理、醫院及救護人員之雙向溝通、救護車之導航及GPS追蹤等先進功能，爭取更多時間提升患者存活率，也減少救護人員現場負擔及到院後的溝通，從出勤-現場處置-送醫-返隊一條龍式的整合系統讓消防、醫療及衛生都能從線上掌握完整資訊，也提供日後臺南市政府智慧發展中心與成大電機系合作的大數據分析，找出急救關鍵因子及時空分析預測，達到有效的及時救援。

育有一對子女的蘇兆民，與前緊急救護科科長謝榮仁、現任科長張勇鈞都是正值壯年的消防弟兄，說到印象深刻的救護經驗也難得流露感性。消防值勤曾接獲一名憂心忡忡的父親來電，前往救護時發現是一名年僅14歲的少女，胸痛難耐、直冒冷汗且幾近昏厥，經消防員施以CPR與強制給氧並電擊後救回生命徵象，並透過救護車上的12導程心電圖判讀確認，透過e化系統通報，專責醫院在救護車抵達前已啟動導管室，如此無縫接軌挽回一條青春的性命，讓在場的消防弟兄也深受感動，「我們都是當人家的父親，能瞭解把孩子救回來的心情。」蘇兆民也說，ON CALL勤務雖然辛苦，每一次看到親手救出的性命，都是一再的激勵同仁把工作做得更好。不放棄每一條生命的執著，也讓臺南市消防局在精進e化救護系統的技術上更追求完善。

台南市消防局率全國之先，2021年首創「大傷傷病患檢傷環」，利用防水防髒的拍拍尺結合QR code的方式，現場檢傷後透過台南救護E化系統遠端分享出去，在最短時間做好快速檢傷，適合用於有大量傷病故的災區環境。此外，在資源不足區域推動「跳島計畫」、配合消防救護車的紅綠燈行控號誌調整系統、使用電動骨針建立輸液管道及給藥搶救瀕死OHCA患者…，這些都是黃偉哲市長上任後，積極投注經費並有效整合各局處，讓消防局能夠心無旁鶩，提升救護量能，是為民眾之福。