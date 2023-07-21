回饋社會造福鄉梓！他捐105萬救災器材　新北消防局長直呼感謝

▲▼ 新北周玉雄先生捐105萬救災器材，新北消防局長直呼感謝 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市一名周先生，去年捐贈災勘車2台、沙灘車1台、電動砂輪機(5吋)6組、住宅用火災警報器1500顆(價值約新台幣300萬元)，今年再度慷慨解囊，捐出105萬救難器材，盼提升緊急救護能力，幫助亟需急救的傷病患；消防局長李清安直呼深深感謝！

新北消防局表示，周玉雄先生秉持熱心公益、樂善好施及濟世助人的理念，於109年捐贈本局第三救災救護大隊災勘車2台、沙灘車1台、電動砂輪機(5吋)6組、住宅用火災警報器1500顆(價值約新台幣300萬元)；本次更捐贈機械式自動心肺復甦機1台及回饋型AED貼片72組，總價值105萬元，期望提升本市緊急救護能力，幫助亟需急救的傷病患。

新北市消防局今天在在第三救災救護大隊鷺江分隊辦理捐贈典禮。新北市消防局第三大隊大隊長陳志德表示，機械式自動心肺復甦機在長途運送患者中可維持CPR品質，並維護救護人員行車途中的安全。

回饋型AED貼片可以提供到院前救護人員施行高品質CPR，透過“視、聽”回饋輔助，能有效提升心肺復甦術的品質，如按壓深度、速率及胸回彈，並藉由記錄急救過程及事後的回饋，提供本局品管小組及出勤同仁有數據性的參考及反饋，瞭解個案心肺復甦救護處置需要調整部分，大大提升了實施CPR急救處置的壓胸準確率。

消防局長李清安表示，去(111)年本市救護案件為23萬4,219件，其中本市OHCA患者康復出院率，自99年3.1%起逐年成長，至今(112)年4月27日止達11.27%，累計成功救回2,172人。近年來本局為了提升本市OHCA患者存活率做了相當多的努力，但政府資源有限，民間力量無窮，打造幸福城市除了公部門的努力付出以外，同時也期盼能藉由此次捐贈，達到「拋磚引玉」的效果，共同增進新北市市民的福祉，守護我們的家園。