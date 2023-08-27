嘉義縣登革熱確診再+1　強化落實巡倒清刷

▲嘉義縣再增1例登革熱確診 籲強化敏感度落實巡倒清刷 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣再增1例登革熱確診，為梅山鄉24日NS1陽性案例，27日經疾病管制署研判確診，因與梅山鄉前確診案例有地緣關聯性，為防堵次波疫情發生，縣府已於25日擴大200公尺範圍，展開孳清及化學噴藥等防治措施；疾病管制署26日派員進行成效評估，仍發現陽性積水容器，果園、竹林、竹洞及輪胎等積水易忽略，呼籲民眾應加強巡、倒、清、刷，嚴堵次波疫情發生。

衛生局長趙紋華說明，今日新增的確診病例為梅山鄉69歲務農男性，接觸者1人採檢為陰性，除住家及農地，無外縣市足跡，24日出現發燒及關節痛症狀，立即就醫採檢，並主動告知旅遊接觸史，及鄰近住戶有登革熱確診案等資訊，因警覺性高，從就醫、篩檢到快篩陽性通報，是很好的示範。

此外，朴子市一例NS1快篩陽性個案，27日中央研判結果為陰性，縣府及公所團隊於25日完成梅山及朴子2鄉鎮市擴大化學噴藥等防治措施。

台南及雲林登革熱仍居高不下，嘉義縣目前累計8例確診病例，因與梅山鄉前確診案例有地緣關聯性，高度懷疑為次波衍生，縣府團隊及公所已於第一時間擴大防治介入措施，逐戶逐巷孳生源清除衛教及化學防治。





衛生局呼籲，嘉義縣府已於8月14日祭出執法公告，提醒民眾務必配合孳生源清除及化學防治等防治措施，如有拒絕、規避、妨礙等情事，將依傳染病防治法第67條第1項第3款開罰6萬至30萬元。

縣長翁章梁提醒，民眾如出現登革熱發燒、筋骨痠痛、眼窩痛等症狀，應儘速就醫採檢避免延誤，可至嘉義縣70家NS1快篩合約院所(含各地衛生所)，主動告知活動史；外出及務農一定要加強個人防護措施，穿著淺色長袖衣褲或袖套，戴上防蚊網帽、使用經政府核准的防蚊液，尤其近日山區午後易下雨，雨後更應加強環境整頓與孳生源清除，以降低病媒蚊孳生。