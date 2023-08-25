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蔡英文出席全國宗教團體表揚大會　嘉義縣3廟宇連10年獲獎

▲▼ 全國宗教團體表揚大會 嘉義縣6個宗教團體獲獎 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼總統蔡英文出席全國宗教團體表揚大會 ，嘉義縣6個宗教團體獲獎 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為肯定宗教團體投入社會公益事務，對臺灣社會帶來實質貢獻，內政部與嘉義縣政府今(25)日共同舉辦全國「112年宗教團體表揚大會」，共174個宗教團體獲獎，總統蔡英文、內政部長林右昌、嘉義縣長翁章梁親臨現場祝賀獲獎團體。

翁章梁說，宗教團體在台灣社會扮演重要角色，它們積極參與公共建設，關懷社會各個角落。擔任縣長和社會局長時曾受到許多宗教團體的幫助。今年嘉義縣獲得宗教公益獎的寺廟包括新港奉天宮、新港六興宮、朴子配天宮、梅山玉虛宮、溪口開元殿和水上奉天宮濟公廟。新港六興宮、溪口開元殿、梅山玉虛宮更是連續10年以上受到肯定，感謝宗教團體的付出，它們是台灣社會的穩定力量，為台灣社會注入善的循環。

林右昌指出，內政部今年三讀通過組織改造，將成立嶄新的宗教禮制司，提升宗教事務的處理層級，可協助全國性宗教事務順利進行。有鑑於過去幾年宗教團體積極擴大公益範疇，因此內政部正在擬定民間參與社會住宅建設計畫，期望宗教團體能成為強力的合作夥伴，也衷心感謝各宗教團體，讓社會公益蓬勃發展。

▲▼ 全國宗教團體表揚大會 嘉義縣6個宗教團體獲獎 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲翁章梁肯定嘉義縣6獲獎宗教團體 。（圖／嘉義縣政府提供）

蔡英文表示，宗教團體在社會中扮演多元角色，提供各面向公益服務，疫情期間更是成為穩定人心的重要力量，還捐贈許多物資協助民眾度過困境。恭喜在場獲得「宗教公益深耕獎」和「宗教公益獎」的眾人，對大家的付出深感敬佩。

蔡總統進一步指出，在長照政策的推行上也仰賴許多宗教團體協助，包含設立社區關懷據點，培育志工照護老人及弱勢族群。過去七年來政府持續增加長照經費，由2016年的54億元提升至今年的647億元，明年更預計達到876億元。

政府目前積極推出疫後減壓政策，如TPASS通勤月票和300億元的租金補助計畫，減輕通勤族與租屋族的負擔。明年2月起政府將推出私立大專學雜費減免3.5萬元，透過縮小公私立學費差距，實現教育平權。政府將持續實施減壓政策，期待宗教團體能繼續與政府攜手合作，關懷更多人民的需求。

民政處長楊健人指出，表揚大會分為二大獎項，「宗教公益深耕獎」為連續10年或是累計12次獲得內政部表揚，共13個團體獲獎；「宗教公益獎」必須興辦社會公益事務，捐資達到新臺幣3,000萬以上，或是捐款達1,000萬元以上且公益支出達到年度收入百分之30以上，或從事社會公益事務達一定影響效益才可通過評比，共161個宗教團體獲獎。

▲▼ 全國宗教團體表揚大會 嘉義縣6個宗教團體獲獎 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲內政部長林祐昌出席全國宗教團體表揚大會 。（圖／嘉義縣政府提供）

為肯定宗教團體投入社會公益事務，對臺灣社會帶來實質貢獻，內政部與嘉義縣政府今(25)日共同舉辦全國「112年宗教團體表揚大會」，共174個宗教團體獲獎，總統蔡英文、內政部長林右昌、嘉義縣長翁章梁親臨現場祝賀獲獎團體。

翁章梁說，宗教團體在台灣社會扮演重要角色，它們積極參與公共建設，關懷社會各個角落。擔任縣長和社會局長時曾受到許多宗教團體的幫助。今年嘉義縣獲得宗教公益獎的寺廟包括新港奉天宮、新港六興宮、朴子配天宮、梅山玉虛宮、溪口開元殿和水上奉天宮濟公廟。新港六興宮、溪口開元殿、梅山玉虛宮更是連續10年以上受到肯定，感謝宗教團體的付出，它們是台灣社會的穩定力量，為台灣社會注入善的循環。

林右昌指出，內政部今年三讀通過組織改造，將成立嶄新的宗教禮制司，提升宗教事務的處理層級，可協助全國性宗教事務順利進行。有鑑於過去幾年宗教團體積極擴大公益範疇，因此內政部正在擬定民間參與社會住宅建設計畫，期望宗教團體能成為強力的合作夥伴，也衷心感謝各宗教團體，讓社會公益蓬勃發展。

蔡英文表示，宗教團體在社會中扮演多元角色，提供各面向公益服務，疫情期間更是成為穩定人心的重要力量，還捐贈許多物資協助民眾度過困境。恭喜在場獲得「宗教公益深耕獎」和「宗教公益獎」的眾人，對大家的付出深感敬佩。

蔡總統進一步指出，在長照政策的推行上也仰賴許多宗教團體協助，包含設立社區關懷據點，培育志工照護老人及弱勢族群。過去七年來政府持續增加長照經費，由2016年的54億元提升至今年的647億元，明年更預計達到876億元。

政府目前積極推出疫後減壓政策，如TPASS通勤月票和300億元的租金補助計畫，減輕通勤族與租屋族的負擔。明年2月起政府將推出私立大專學雜費減免3.5萬元，透過縮小公私立學費差距，實現教育平權。政府將持續實施減壓政策，期待宗教團體能繼續與政府攜手合作，關懷更多人民的需求。

民政處長楊健人指出，表揚大會分為二大獎項，「宗教公益深耕獎」為連續10年或是累計12次獲得內政部表揚，共13個團體獲獎；「宗教公益獎」必須興辦社會公益事務，捐資達到新臺幣3,000萬以上，或是捐款達1,000萬元以上且公益支出達到年度收入百分之30以上，或從事社會公益事務達一定影響效益才可通過評比，共161個宗教團體獲獎。

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關鍵字：

全國宗教團體表揚大會嘉義縣翁章梁蔡英文林右昌

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