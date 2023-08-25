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新北八里出現登革熱案例！公所號召大掃除　里長民眾動起來

▲▼ 八里里長與志工清理菜園積水容器 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 八里里長與志工清理菜園積水容器 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

八里區近日出現登革熱本土案例，為防範未然，八里區公所積極推動孳生源清除工作，並於24日邀請轄內10位里長、轄內鄰里志工等共同一起清理家園，號召民眾強化登革熱防治工作。清潔隊將針對社區與週邊環境菜園、空地進行孳清及消毒工作，在里長帶領下，深入居家、公共區域、周邊閒置空地、農地之清潔維護或通報工作。落實巡、倒、清、刷，預防登革熱疫情。

八里區長林俊宏表示，區內各界非常關心登革熱疫情，自上週起清潔隊即針對社區與週邊環境菜園、空地進行孳清及消毒工作，今日更邀集各里辦公處、鄰長及志義工，共同參與居家、公共區域、周邊閒置空地、農地之清潔維護或通報工作。一起打拼，落實巡、倒、清、刷，預防登革熱疫情。

▲▼ 八里里長與志工清理菜園積水容器 。（圖／記者戴上容翻攝）

林俊宏指出，八里環境多元，有山區、重劃區，許多民眾種菜或部分私人空地平時無人處理，鼓勵各單位一起防疫，清除孳生源環境，每日檢視戶內外積水容器，將積水倒掉，並將輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等容器澈底清除，留下的器物也要刷洗去除蟲卵後，妥善收拾或倒置，使用中的儲水容器則務必刷洗並加蓋或加掛細網。因應防治工作，已請清潔隊依相關法規要求民眾善盡管理之責，或依規定執行，並請里長、社區如接獲訊息應即時透過網路傳達出去，讓民眾很快就可以獲得資訊，獲得更多的保障。

八里衛生所主任翁慈羚也提醒，民眾居家孳清重點與應加強事項等衛教工作，並將佈設誘卵桶持續監測。另外新北市政府環保局八里清潔隊張維竣說明，因應疫情已持續執行區塊防治專案預防噴消，並於8月29日起，再次進行全區環境消毒，持續針對空地、菜園等區域進行消毒。請里民於作業時間關閉門窗，人員及寵物勿靠近施藥作業區。

八里區公所表示，登革熱防治需要大家一起來，每日檢視戶內外積水容器，也呼籲民眾清潔打掃時，應做好個人防護措施避免被蚊蟲叮咬，近期應避免前往菜園或山區，需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑，只有「不養蚊、不被蚊叮」，才能有效防止感染登革熱。

▲▼ 八里里長與志工清理菜園積水容器 。（圖／記者戴上容翻攝）

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