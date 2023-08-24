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瓦格納首腦墜機身亡！10人遺體全部尋獲

▲▼傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津23日驚傳墜機身亡（圖／翻攝自推特）

▲傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津23日驚傳墜機身亡（圖／翻攝自推特）

記者楊庭蒝／綜合報導

俄羅斯傭兵組織瓦格納首腦普里格津墜機身亡，機上共10人，並有多名瓦格納高階成員在內。根據外媒最新報導，俄羅斯官方宣布10人遺體已經全部尋獲，目前俄羅斯偵查委員會已對此事件進行刑事立案，並派相關人員前往現場調查。

根據新加坡《早報》報導，俄羅斯國際文傳電訊社稍早引述緊急情況部指出，在俄西部特維爾州（Tver）的飛機失事事件當中，10名罹難者的遺體全部尋獲，所有的搜索工作都已經告一個段落，偵查委員會已進行刑事立案並派員前往現場調查。

據悉，這架失事飛機為普里格津（Yevgeny Prigozhin）私人飛機，飛機乘客名單除了普里格津，其他乘客為烏特金、普羅普斯汀（Sergey Propustin）、馬卡良（Evgeniy Makaryan）、托特明（Aleksandr Totmin）、切卡洛夫（Valeriy Chekalov）、馬圖耶夫（Nikolay Matuseev），以及3名機組人員。

53歲的烏特金是普里格津的得力助手，2013年以前在俄羅斯軍事情報局（GRU）任職，參與過車臣兩次衝突，是退休俄羅斯特種部隊軍官。他被控涉及多項戰爭罪，包括在敘利亞下令將逃兵毆打致死，還要求把整個過程拍攝下來。

由於普里格津先前曾領軍叛變，因此外界將矛頭指向俄羅總統普丁（Vladimir Putin），美國匿名官員也指出，美方對於普里格津的死並不感到意外，普丁先前就曾有多次打壓政敵的紀錄，拜登政府在很大的程度上早已預料到普里格津最終會死亡。

美國總統拜登稍早也直指，普丁可能就是這起事件的幕後黑手，「我確實不知道發生了什麼，但我並不感到意外。俄羅斯發生的很多事情是普丁背後支持。但我了解的還不夠多，不知道答案。」

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