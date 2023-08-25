美初步評估：瓦格納首腦「疑遭機上炸彈暗殺」　不是導彈擊落

記者吳美依／綜合報導

《華爾街日報》引述美國官員說法報導，根據早期情報資訊，「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）墜機是一場暗殺陰謀的結果，但這架飛機並非遭到地對空導彈擊落，而是機上發生炸彈爆炸，或者其他形式的蓄意破壞。但披露者強調，這項初步評估尚不完整。

▲普里格津乘坐的飛機墜毀在莫斯科北部。（圖／路透，下同。）



普里格津在發動兵變滿2個月的這一天墜機身亡，震驚國際。俄國政府表示正在調查事故原因，但尚未提供任何具體解釋。與瓦格納關係密切的社群媒體帳號則宣稱，這架飛機是遭俄軍地對空導彈擊落。

不過，一名拜登政府高級官員表示，「我們目前沒有資訊表明，一枚地對空導彈針對據稱載著普里格津的私人飛機發射。」國防部官員們也指出，美國衛星配備紅外線檢測器，能夠偵測到導彈發射所產生的熱能，但在飛機被擊落當下，並沒有相關結果。

儘管如此，美國官員尚不確定，具體上究竟是什麼導致墜機，儘管許多人私下得出暗殺的結論，但不再公開宣稱此事。五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）24日在記者會上表示，「我們的初步評估是，普里格津很可能已經被殺害」，這是美國第一次證實普里格津的死亡，但他也沒有把擊落事件形容為一場暗殺。