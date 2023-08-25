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五角大廈：9月起在美國訓練烏克蘭F-16飛行員

▲▼ 2019年2月24日，美國F-16戰機在印度航空航展進行特技飛行。（圖／CFP）

▲美國F-16戰機。（圖／CFP）

文／中央社華盛頓24日綜合外電報導

美國國防部今天宣布，下個月將開始在美國訓練烏克蘭的F-16飛行員。國防部發言人賴德（Pat Ryder）表示，有「數名」飛行員和「數十名」飛機維修人員將參與訓練。

法新社報導，賴德指出：「這些飛行員9月將在德州拉克蘭空軍基地（Lackland Air Force Base）進行英語訓練，然後（於隔月）在亞利桑那州參加F-16飛行訓練。」

賴德表示，亞利桑那州的訓練地點為莫里斯空軍國民兵基地（Morris Air National Guard Base）。

他說，訓練時間通常會持續5至8個月，端視飛行員原有的技術而定。

歐洲盟邦已宣布，將訓練烏克蘭人員駕駛美製F-16戰機，如今美國又擴大相關計畫。

美國上週告知丹麥與荷蘭，當烏克蘭飛行員完成受訓，丹麥和荷蘭就可以把自家的F-16轉移給烏克蘭。

挪威今天表示也會提供F-16戰機給烏克蘭，根據挪威廣播公司（NRK）報導，數量會在5至10架之間。

路透社報導，美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）今天表示，烏克蘭可能很快就會獲得F-16戰機。

密利還說，烏克蘭對俄軍發動的反攻進展雖緩慢，但取得部分成功，現在論斷反攻成敗還太早。

 
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